«Ощущение, что это настоящее место»: геймдиректор Dune Awakening рассказал о пряностях, червях, фракциях и многом другом

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На Gamescom 2024 Джоэл Байлос много рассказал о сюжете и геймплее Dune: Awakening.

Большое интервью FandomWire началось с альтернативной шкалы времени и сюжет. С точки зрения создателя игры, Пол Атрейдес своим доминированием создал бы проблему для игры с несколькими фракциями. При этом Джоэл Байлос понимает риск того, что многим может не понравиться такая альтернативная история, но имеет оптимизм:

«Я имею в виду, что оригинальное произведение Герберта является шедевром, не так ли? И все же то, что Вильнев сделал с ними, впечатляет».

Также он считает, что альтернативная хронология позволит избежать разногласий с имеющимися произведениями во вселенной «Дюны». Создатели будущих тоже смогут не оглядываться на игру. Относительно того, на какие игры он ориентируется, Байлос ответил четко:

«Игры, которыми я увлекаюсь, похожи на старую игру Skyrim».

Dune: Awakening не привязана к фильму жестко, но эстетически совместима с ним и создавалась в сотрудничестве с Legendary Pictures. Обе творческие группы делились своей работой и вели оживленные обсуждения.

«Мы работали с Legendary с самого начала, и мы разрабатывали игру параллельно, когда они работали над фильмом. Так что они прислали нам 3D-сканированные ресурсы вещей со съемочной площадки, и мы также посетили съемочную площадку, чтобы увидеть, что они строят».

В игре большую роль будут играть пряности, песчаные черви и орнитоптеры. Это самые яркие детали вселенной «Дюны», поэтому они должны быть в игре.

«В фильмах орнитоптеры такие крутые. Мы знали, что люди захотят на них летать. Поэтому мы встроили их в игру. Также очевидно, что песчаные черви — это главное, что люди знают о Дюне. Пряности — это вещь, и на самом деле я немного поговорил с Legendary о разработках Вильнёва. Игра делает немного больше с пряностями, чем фильм, она немного расширяет это мудрое знание».

Создатели игры пытались вобрать колорит вселенной Фрэнка Герберта и одновременно сделать ее доступной для новичков. По легенде, персонаж игрока попадает на Арракис впервые.

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«Идея в том, что мы пытаемся направлять игроков, относясь к ним так, будто они вообще ничего не знают о вселенной. … Значит, они знают меньше, чем кто-либо, не так ли? Вы должны научиться выживать, не так ли? И вам придется научиться выживать в этой действительно опасной пустыне. … Ваш персонаж не имеет никакого представления, как в фильмах, когда Пол впервые пытается пройти по песку. Вы не свободны, так как ваш персонаж еще не может это сделать, не так ли?».

Креативный директор игры прямо говорит, что некоторые механики, описанные в книгах, оживают в Dune: Awakening. Также игра будет отличаться от многих других выживалок из-за особенности вселенной. Например, на планете нет древесины, зато есть много камня.

«Вы видите здесь парня, он буквально высасывает росу из растений с помощью этой специальной косы. Это совершенно другая механика, которую вы никогда раньше не видели в игре. И это из Dune».

Песчаные черви будут аналогом атомной бомбы в других многопользовательских играх. Когда кто-то ставит приманку (thumper), должен появиться червь. Но на это нужно время и этого можно избежать. Также он будет появляться во время сбора пряностей, и это нужно учитывать. Например, отсылать людей устанавливать приманки дальше от места добычи.

Ездить на червях тоже можно будет, но не на релизе — возможно, в будущих патчах. У студии есть несколько интересных идей и она думает над их реализацией. Взамен будут другие транспортные средства. Их можно будет дополнительно оснащать сканерами, фонарями, боевыми лазерами и тому подобное. Будут даже ракетные установки. большую роль будет играть сбор ресурсов и крафт.мережеонлайн

В Dune: Awakening будут большие песчаные бури, которые будут вызывать масштабные разрушения. Они будут менять карту до неузнаваемости. отдельные местности долго будут доступны для исследования, но потом они будут меняться.

Важную роль будут играть фракции и командная работа. Успех будет приносить полезный результат для всех.

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«Возможно, вы поощряете их начать фестиваль знаний на планете, а затем приезжают ученые с других планет, и вдруг ваш опыт увеличивается на 33%, если вы в этой фракции». «Или может быть так, что приходит специальный поставщик, который работает только с членами этой конкретной фракции, потому что вы убедили этого поставщика работать только с вами». «Вы также можете увеличить налог на пряности для других фракций, чтобы создать им трудности. Вы можете сделать так, чтобы они облагались более суровым налогом, вы можете сделать так, что некоторые из более безопасных областей больше не будут такими безопасными, и многое другое».

Джоэл Байлос говорит, что стремится сделать ее похожей на мир, где действительно можно жить. В ней есть мелочи: радиостанции, которые можно подслушивать, шутки и тому подобное:

«Просто создаем ощущение, что это настоящее место. Вещи, которые вы обычно не получаете в других играх на выживание, поскольку они сосредоточены на другом».

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