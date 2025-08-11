Ошибка в IT-системе британских судов годами удаляла важные доказательства — руководители знали и молчали

Британские суды годами скрывали ИТ-ошибку, в результате чего исчезали важные доказательства. На удивление, руководство не исправляло ситуацию, а молчало.

Хотя мы привыкли к делам, где судят айтишников (например, «мелкое» хулиганство на $200 000), на этот раз дело касается HMCTS. Скандал случился в государственном учреждении, которое руководит всеми судами и специализированными органами правосудия в Англии и Уэльсе. Там несколько лет исчезали, перезаписывали или теряли доказательства. В результате судьи выносили решения на основе неполных материалов. Оказалось, что орган не провел полного расследования, чтобы выяснить масштабы проблемы и влияние ошибки на дела. Хотя знал о проблеме. Хуже всего в том, что ни судьи, ни адвокаты не знали об исчезновении материалов дела. Почему-то руководство службы решило, что это «нанесет больше вреда, чем пользы».

HMCTS отрицает, что технические сбои повлияли на судебные решения — однако звучит сомнительно. Например, в файлах дела иногда не было видно медицинских записей, контактных данных и других важных доказательств. Больше всего пострадало подразделение SSCS, которое рассматривает апелляции по соцпомощи и алиментам. Проблемы затронули также семейные, гражданские, наследственные и трудовые дела.

Бывший глава семейного отдела Высокого суда сэр Джеймс Манби назвал ситуацию «шокирующей» и «скандальной». Оказывается ошибка касалась программного обеспечения для управления делами — Judicial Case Manager, MyHMCTS или CCD, которое отслеживает доказательства в судах и апелляциях.

«Эти слушания часто определяют судьбу человеческих жизней. Ошибка может означать разницу между тем, будет ли ребенок изъят из опасной среды, или получит ли уязвимое лицо необходимые социальные выплаты», — сказал сэр Джеймс Манби.

Журналисты проверили дела Министерства юстиции за 2024 год, которые касались SSCS. Из 609 случаев для проверки выбрали 109, и только один HMCTS считала таким, что потеря имела «потенциально значительное влияние». Впоследствии риск оценили как низкий и решили не проводить дополнительные проверки. И это вызывает вопросы. Эксперты по ИТ-безопасности, в частности профессор Алан Вудворд из Университета Суррея, сомневаются в таких выводах и называют их «нелогичными».

Анонимно сотрудники HMCTS сравнили эту ситуацию со скандалом с системой Horizon, где тоже пытались скрыть проблемы. По их словам, программное обеспечение, запущенное в 2018 году, было «ненадлежащим образом или ненадежно разработано» и давно имело проблемы с потерей данных. Один из источников говорит, что причина сокрытия очень проста: руководство беспокоили репутационные потери, чем влияние на судьбы людей.

К тому же в 2024 году сотрудник HMCTS подал официальную жалобу информатора, что запустило внутреннее расследование. Слитый отчет свидетельствует о масштабных утечках данных и задержке с реагированием, несмотря на предупреждения от технических сотрудников с 2019 года. Проблемы с ИТ-системой продолжаются до сих пор, влияя на гражданские, семейные и апелляционные дела. В семейных судах другой сбой привел к исчезновению более 4000 документов из сотен государственных дел о защите детей. Ошибку обнаружили в 2023 году, и хотя ее уже вроде бы исправили, расследование потенциального влияния не проводили.

Министерство юстиции не ответило, пострадали ли срочные дела о защите детей. Между тем правительство назвало ситуацию шокирующей. Экс-государственный секретарь по вопросам юстиции Алекс Чок (работал во время первого осмотра HMCTS) заявил, что о проблеме не знал и назвал ее «невероятно серьезной». Он требует правительственного расследования и полного пересмотра управления службой.

Источник: BBC