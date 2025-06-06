Основатель DeviantArt представляет монитор для демонстрации цифрового искусства за $22000

Проект Layer — экран от создателя DeviantArt, специально разработанный для демонстрации цифрового искусства в наилучшем возможном качестве.

Анджело Сотира основал онлайн-платформу цифрового искусства DeviantArt еще подростком, она превратилась в сообщество миллионов художников в 2000-х годах. Двадцать пять лет спустя Сотира хочет снова изменить цифровое искусство, сосредотачиваясь на способе его воспроизведения. В интервью TechCrunch он рассказал:

«Полотно должно работать и вести себя в вашей жизни совсем иначе, чем другие типы дисплеев. Оно должно гармонично вписываться в окружение … Он стоит $22 000, так что это многое говорит о том, для кого он предназначен. Мы не жалели средств и усилий. Мы не пошли ни на какие компромиссы, создавая то, что, по нашему мнению, является лучшим способом демонстрации цифрового искусства на стене», — говорит Анджело Сотира

Из промышленных произведений ближайшим ориентиром для вероятного потребителя такого может стать телевизор Samsung Frame — он имеет вид картины на стене. Но Layer поднимает технологическую планку и не является простым демонстратором фотографий, хоть и качественных.

Для воспроизведения произведений искусства может потребоваться много вычислительной мощности. Именно поэтому Layer такой дорогой — из-за технологий для воспроизведения искусства будущего.

«Вы имеете дело с более чем 35-летней историей необычных художников, которые разрабатывают искусство на основе кода, и, по сути, пиксели на дисплее управляются написанным кодом, который работает в режиме реального времени на этом графическом процессоре, выполняя рендеринг в полном разрешении. Он фактически контролирует каждый пиксель и не использует никаких алгоритмов сжатия».

Сотира хорошо осознает, что он не первый, кто пытается создать лучший способ демонстрации цифрового искусства — в DeviantArt ему постоянно предлагали такие продукты, как Layer. Но благодаря этому он знает, чего не хватало таким устройствам.

«Один из основных принципов заключается в том, что вы можете включить его в спокойном состоянии, и он должен знать, как последовательно воспроизводить изображение. … Он будет висеть на вашей стене пять лет, поэтому должен действительно хорошо соответствовать вашей жизни».

Layer кажется очень дорогим и нишевым, но стартап скрыто привлек $5,7 млн долларов финансирования от инвесторов. Амбиции компании выходят за пределы продажи оборудования для демонстрации произведений искусства. Владельцы Layer получат доступ по подписке к коллекции произведений цифровых художников, которым выплачиваются роялти в зависимости от времени, в течение которого их работы выставлены в этой необычной галерее.

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1100 x 1100 x 127 мм

Ультраразрешение, настоящий черный, цвет P3, графический процессор, графический процессор

Крепление на стену и потолок

Датчики освещения, окружающей среды, Bluetooth

Без микрофона. Без камеры. Без динамика. Только искусство.

На сайте проекта и в заметке TechCrunch не удалось найти никаких технических деталей, кроме приведенных выше. Поэтому не стоит ссориться по ним в комментариях.