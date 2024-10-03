Победитель конкурса со сгенерированной ИИ картиной теперь жалуется, что «люди воруют его работу»

Сердце разрывается на части.
В 2022 году Джейсон М. Аллен одержал победу на ежегодном конкурсе цифрового искусства на Государственной выставке Колорадо (США). Он создал свою работу «Théâtre d’Opéra Spatial» с помощью ИИ-инструмента Midjourney. Тогда Аллен не извинялся за использование ИИ и заявлял о победе технологий над людьми в искусстве.
«Искусство умерло. Все кончено. ИИ победил. Люди проиграли», — сказал он.
С конца 2022 года Аллен пытается зарегистрировать авторское право на свое изображение. Однако это оказалось сложной задачей, поскольку судьи постановили, что искусство, созданное с помощью генеративного ИИ, нельзя защитить авторским правом из-за отсутствия человеческого авторства.
На прошлой неделе Аллен подал апелляцию в федеральный суд Колорадо. Он аргументирует свою позицию тем, что не получает достаточной прибыли от своей работы из-за снижения ее ценности на рынке. Аллен также заявляет о многочисленных случаях кражи его произведения без компенсации или указания авторства.
Аллен утверждает, что его творческий вклад заключался во введении серии запросов (промптов) для создания изображения, корректировке сцены и определении тона картины. По его мнению, эти действия можно сравнить с творческими усилиями других художников и они заслуживают защиты авторским правом.
Ситуация с Алленом привлекла внимание к проблемам авторского права в эру ИИ. Многие художники критикуют использование их работ для обучения ИИ-моделей без согласия. В 2023 году группа художников подала коллективный иск против компаний, которые разрабатывают ИИ для генерации изображений.
Юристы Аллена отмечают необходимость адаптации законодательства для защиты прав тех, кто использует ИИ для творческого самовыражения. В то же время возникает вопрос о защите прав художников, чьи работы используют для обучения ИИ-моделей.
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