Победитель конкурса со сгенерированной ИИ картиной теперь жалуется, что «люди воруют его работу»

Сердце разрывается на части.

В 2022 году Джейсон М. Аллен одержал победу на ежегодном конкурсе цифрового искусства на Государственной выставке Колорадо (США). Он создал свою работу «Théâtre d’Opéra Spatial» с помощью ИИ-инструмента Midjourney. Тогда Аллен не извинялся за использование ИИ и заявлял о победе технологий над людьми в искусстве.

«Искусство умерло. Все кончено. ИИ победил. Люди проиграли», — сказал он.

С конца 2022 года Аллен пытается зарегистрировать авторское право на свое изображение. Однако это оказалось сложной задачей, поскольку судьи постановили, что искусство, созданное с помощью генеративного ИИ, нельзя защитить авторским правом из-за отсутствия человеческого авторства.

На прошлой неделе Аллен подал апелляцию в федеральный суд Колорадо. Он аргументирует свою позицию тем, что не получает достаточной прибыли от своей работы из-за снижения ее ценности на рынке. Аллен также заявляет о многочисленных случаях кражи его произведения без компенсации или указания авторства.

Аллен утверждает, что его творческий вклад заключался во введении серии запросов (промптов) для создания изображения, корректировке сцены и определении тона картины. По его мнению, эти действия можно сравнить с творческими усилиями других художников и они заслуживают защиты авторским правом.

Ситуация с Алленом привлекла внимание к проблемам авторского права в эру ИИ. Многие художники критикуют использование их работ для обучения ИИ-моделей без согласия. В 2023 году группа художников подала коллективный иск против компаний, которые разрабатывают ИИ для генерации изображений.

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Юристы Аллена отмечают необходимость адаптации законодательства для защиты прав тех, кто использует ИИ для творческого самовыражения. В то же время возникает вопрос о защите прав художников, чьи работы используют для обучения ИИ-моделей.

Источник: Techspot, CPR