Основатель Telegram Павел Дуров заверил украинцев в безопасности мессенджера. Но так и не назвал нападение россии войной

На днях основатель Telegram Павел Дуров собирался рассмотреть возможность ограничения работы мессенджера в рф и Украине на время войны. Однако потом передумал. Теперь Дуров на своем Telegram-канале заверил украинских пользователей, что им не стоит сомневаться в безопасности Telegram. А также напомнил, что его мама из Украины, ее девичья фамилия была Иваненко.

«Девять лет назад я был генеральным директором ВКонтакте, крупнейшей социальной сети в россии и Украине. В 2013 году российская служба безопасности ФСБ потребовала, чтобы я предоставил им личные данные украинских пользователей ВК, которые протестовали против пророссийского президента. Я отказался выполнять эти требования, потому что это означало бы предательство наших украинских пользователей. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и я был вынужден покинуть россию. Я потерял свою компанию и свой дом, но сделал бы это снова – без колебаний», — написал он.

При этом Дуров не назвал войну россии с Украиной таковой, а описал происходящее как «трагический конфликт».