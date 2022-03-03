Создан Telegram-бот SaveUA для координации волонтерской помощи

Украинское IT-сообщество создало Telegram-бот SaveUA. Он позволяет координировать волонтерскую помощь в областях Украины.

Теперь украинцы смогут легко найти как волонтёров для своего запроса, так и предложить помощь в своих областях. Бот позволяет искать продукты питания, одежду и вещи, медикаменты и медицинскую помощь, транспорт, топливо, жильё и убежище, средства самозащиты.

Чтобы пользоваться ботом, достаточно выбрать город, категорию помощи, номер телефона и детали запроса. Бот SaveUA сведёт пользователей с разными людьми как теми, кто прямо сейчас нуждается в помощи, так и с теми, которые могут помочь.

Как оставить запрос, используя бот SaveUA?

Если вы нуждаетесь в помощи:

Выберите город, где вы будете ожидать помощи;

Выберите категорию помощи;

Введите номер телефона;

Как можно подробнее опишите ваш запрос: что нужно, когда, в каком количестве и т.д. Чем больше подробной информации, тем больше вероятность найти волонтёров.

Волонтёры вашего города, которые заранее создали запрос по этим же настройкам, получат уведомление о вашем запросе. Если кто-то из волонтёров отзовётся на него, вы получите сообщение с их контактами для дальнейшей коммуникации.

Если вы оказываете помощь:

Выберите город, где вы готовы помочь;

Выберите категорию помощи;

Введите номер телефона.

Если кто-то из пользователей бота создаст запрос на получение помощи по таким же настройкам, что и вы, вам придёт сообщение, на которое можно будет откликнуться. Тогдабудут отправлены ваши контакты лицу, которое создало запрос. Вы также получите контакты. Дальше дело за вами.

Разработчики бота SaveUA – команда специалистов из ведущих продуктовых и сервисных IT-компаний Украины и мира.