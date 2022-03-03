Создан Telegram-бот SaveUA для координации волонтерской помощи
Украинское IT-сообщество создало Telegram-бот SaveUA. Он позволяет координировать волонтерскую помощь в областях Украины.
Теперь украинцы смогут легко найти как волонтёров для своего запроса, так и предложить помощь в своих областях. Бот позволяет искать продукты питания, одежду и вещи, медикаменты и медицинскую помощь, транспорт, топливо, жильё и убежище, средства самозащиты.
Чтобы пользоваться ботом, достаточно выбрать город, категорию помощи, номер телефона и детали запроса. Бот SaveUA сведёт пользователей с разными людьми как теми, кто прямо сейчас нуждается в помощи, так и с теми, которые могут помочь.
Как оставить запрос, используя бот SaveUA?
Если вы нуждаетесь в помощи:
- Выберите город, где вы будете ожидать помощи;
- Выберите категорию помощи;
- Введите номер телефона;
- Как можно подробнее опишите ваш запрос: что нужно, когда, в каком количестве и т.д. Чем больше подробной информации, тем больше вероятность найти волонтёров.
Волонтёры вашего города, которые заранее создали запрос по этим же настройкам, получат уведомление о вашем запросе. Если кто-то из волонтёров отзовётся на него, вы получите сообщение с их контактами для дальнейшей коммуникации.
Если вы оказываете помощь:
- Выберите город, где вы готовы помочь;
- Выберите категорию помощи;
- Введите номер телефона.
Если кто-то из пользователей бота создаст запрос на получение помощи по таким же настройкам, что и вы, вам придёт сообщение, на которое можно будет откликнуться. Тогдабудут отправлены ваши контакты лицу, которое создало запрос. Вы также получите контакты. Дальше дело за вами.
Разработчики бота SaveUA – команда специалистов из ведущих продуктовых и сервисных IT-компаний Украины и мира.