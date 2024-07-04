От $2500 за электромобиль — обанкротившаяся Fisker планирует задешево распродать свой автопарк

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Самый дешевый электромобиль-кроссовер Fisker Ocean оценили в $2500, тогда как самый дорогой достигает $16,500.

Как сообщает CarAndDriver, Fisker в рамках дела о банкротстве планирует продать оптом все авто (всего 3231 единицу) нью-йоркской American Lease (сервис аренды авто) — общая сумма сделки достигает $46 млн. Согласно судебному заявлению, компания «не сможет финансировать жизненно важные расходы, такие как начисление заработной платы или уплата налогов, если продажа не будет одобрена до 12 июля».

Стоимость электромобилей определяли в зависимости от состояния (наименьшая для поврежденных). Fisker отмечает, что у нее имеется около 2711 новых электромобилей в автопарках США и Канады в «хорошем рабочем состоянии», зарезервированных по самой высокой цене в $16 500.

Когда Ocean впервые поступил в продажу, его цена колебалась от примерно $40 000 за базовую модель Sport до более $70 000 за модель Extreme. Во время неудачной попытки избежать банкротства в марте Fisker сократила эти цифры до $24 000.

Согласно предложенному соглашению, Fisker не обязана соблюдать гарантии на ремонт или обслуживание. Касаемо обслуживания текущих владельцев авто в компании ответили:

«На данный момент у нас нет никаких комментариев, кроме наших документов».

Компания также предоставит American Lease «все соответствующие исходные коды или другие операционные элементы программного обеспечения, а также имеющиеся разработки, которые могут потребоваться для обеспечения работоспособности авто».

Электромобиль Ocean, вышедший на рынок в прошлом году (продажи стартовали 23 июня 2023 года), вызвал немало критики среди владельцев. Пользователи сообщали о ряде программных и механических проблем. В самой компании наблюдались проблемы с обслуживанием клиентов и даже отслеживанием денег. В конце концов, Fisker смогла реализовать лишь несколько тысяч автомобилей. Их сборкой занимался контрактный производитель Magna.

Fisker пыталась остаться на плаву с помощью нескольких раундов увольнений и других мер по сокращению расходов. Также компания изменила свою бизнес-модель. В начале года Fisker отказалась от продаж напрямую клиентам — системы, которую популяризировала Tesla — и вместо этого попыталась сотрудничать с известными дилерами. В конце концов, усилий оказалось недостаточно, чтобы спасти компанию.

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