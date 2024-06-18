Производитель электромобилей Fisker объявил о банкротстве лишь через год после начала продаж своей первой модели

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Стартап Fisker, который специализировался на разработке электромобилей и был основан известным дизайнером Хенриком Фискером, заявил о своем банкротстве в соответствии со статьей 11. Это произошло менее чем через год после анонса трех новых моделей летом прошлого года.

Fisker активно рекламировала свой электрический внедорожник Ocean. Однако его выход на рынок сопровождался отзывами и судебными исками. Компания пыталась заключить сделку с другим автопроизводителем в последней попытке спасти предприятие. Активы компании оцениваются до $1 млрд, а обязательства — от $100 млн до $500 млн. В то же время у стартапа есть более 200 кредиторов, включая SAP, Adobe, Salesforce и Ansys.

Электромобиль Ocean, вышедший на рынок в прошлом году (продажи начались 23 июня 2023 года), вызвал немало критики среди владельцев. Пользователи сообщали о ряде программных и механических проблем. В самой компании наблюдались проблемы с обслуживанием клиентов и даже отслеживанием денег. В конце концов, Fisker смогла реализовать лишь несколько тысяч автомобилей. Их сборкой занимался контрактный производитель Magna.

Fisker пыталась остаться на плаву с помощью нескольких раундов увольнений и других мер по сокращению расходов. Также компания изменила свою бизнес-модель. В начале этого года Fisker отказалась от продаж напрямую клиентам — системы, которую популяризировала Tesla — и вместо этого попыталась сотрудничать с известными дилерами. В конце концов, усилий оказалось недостаточно, чтобы спасти компанию.

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Источник: techcrunch

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