Отныне Coinbase — первая криптокомпания, попавшая в S&P 500

Крупнейшая криптоплатформа в США Coinbase стала первой криптовалютной компанией, которая была включена в индекс S&P 500. Это индекс фондового рынка, отслеживающий результаты деятельности 500 ведущих компаний, акции которых котируются на фондовых биржах США.

Это повлечет приток пассивных инвестиций в акции Coinbase, поскольку фонды, отслеживающие индекс S&P 500, и ETF (биржевые фонды), будут обязаны добавить эти ценные бумаги в свои портфели.

Акции Coinbase выросли более чем на 31% за последние пять торговых сессий после объявления. Это самый существенный недельный прирост компании с ноября 2024 года.

С начала 2025 года акции компании в целом выросли почти на 6% несмотря на длительную волатильность на крипторынке.

Но также у Coinbase есть большие проблемы. Во-первых, это нарушение безопасности, которое привело к потере около $400 млн. Во-вторых, компания подтвердила, что американские регуляторы проводят расследование в отношении данных некоторых пользователей. Это привело к падению акций Coinbase на 7,2%.

На прошлой неделе акции инвестиционной компании eToro дебютировали на бирже Nasdaq. Недавно компания стала публичной и теперь оценивается примерно в $4,2 млрд.