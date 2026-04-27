Новости IT-бизнес 27.04.2026

Тот, кто смеется последним: покупатель акций Intel с Reddit, возможно, уже миллионер

Олександр Федоткін

Той, хто сміється останнім: покупець акцій Intel з Reddit, можливо, вже мільйонер

В августе 2024 года одного из пользователей Reddit безжалостно раскритиковали за вложение наследства в размере $700 тыс. в акции Intel.


Однако учитывая, что сейчас акции техгиганта достигли исторического максимума, возможно тот пользователь не ошибся с инвестициями. Однако сам момент покупки акций он выбрал неудачно. Почти сразу после вложения цена на акции Intel, которая составляла $30,45, обвалилась ниже $20.

wallstreetbets / Reddit

Конечно, это дало повод многим посмеяться над горе-инвестором. Сейчас профиля этого пользователя уже нет на Reddit. Вполне вероятно, что в итоге его инвестиционный опыт оказался удачным. Если предположить, что на момент покупки цена составляла $30,45 за штуку, а вложения — $700 тыс., сейчас стоимость этих акций уже составляет $1 млн 885 тыс., поскольку сейчас акции Intel подскочили до исторического максимума $82 за штуку.

Хотя сообщение на Reddit осталось, профиль пользователя был удален. В оригинальном посте этого пользователя приводилось множество положительных аргументов в пользу Intel, которые фактически имеют смысл. Однако инвестор вложил все свои средства в один кейс.


По состоянию на август 2024 года Intel находился в сложном положении, из-за слабых прогнозов, провальных ожиданий и стратегических просчетов. Развитие компании казалось оторванным от реальности, оставаясь за бортом большого соревнования по развитию возможностей ИИ.

Как раз в августе 2024 года Intel прекратила выплату дивидендов, а стоимость акций упала на 30% буквально за ночь. Среди прочего компания рисковала потерять контракты на производство чипов для ИИ от Softbank. Кроме этого компанию сотрясла волна масштабных сокращений и проигрыш позиций AMD на рынке серверных процессоров.

BarChart

Intel понадобился еще год, чтобы вернуться к росту. С августа 2025 года акции компании выросли с менее чем $20 до $82. Инвестор с Reddit изначально сообщал, что его инвестиция рассчитана на десятилетие в зависимости от того, что продемонстрирует компания. Если он заблаговременно не продал акции, то сейчас остался в хорошем выигрыше и может посмеяться над всеми скептиками.

Ранее мы писали, что Intel Foundry представила первый в мире чиплет из нитрида галлия Intel готовит процессор с графикой NVIDIA RTX: что известно о Serpent Lake.

Intel піднімає ціни на процесори втретє за рік: сумарно на +30%

Источник: Tom’s Hardware

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
