Акции eToro подскочили на 29% в первый же день торгов на Nasdaq

Акции инвестиционной компании eToro выросли на 29% после дебюта на бирже Nasdaq. Недавно компания стала публичной и оценивается примерно в $4,2 млрд.

eToro продала почти 6 миллионов акций в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) по $52 и привлекла около $310 млн. Цена закрытия составила $67. Платформа для торговли акциями и криптовалютами стала первой компанией, которая возобновила планы по выходу на биржу после того, как ряд других криптокомпаний, включая Circle, отложили IPO из-за неопределенности на рынке.

Большую часть акций eToro (ETOR) приобрела компания по управлению инвестициями Ark Invest: 140 тыс. единиц. Ark Invest также приобрела 275 000 акций стейкинг-фонда Solana ETF (SOLQ) компании 3Iq стоимостью чуть более $5,3 млн, согласно цене закрытия. Ark Invest добавила акции eToro и Solana в свой Fintech Innovation ETF (ARKF), один из трех фондов, которые фирма использует для получения доступа к криптовалютным и криптосмежным компаниям, таким как Coinbase (COIN) и Robinhood (HOOD).