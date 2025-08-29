Озоновые дыры имеют свои преимущества: их исчезновение на 40% ускоряет глобальное потепление

Британские ученые из Университета Рединга выяснили, что восстановление озонового слоя еще больше ускоряет глобальное потепление.

Озон защищает живых существ на Земле от опасного ультрафиолетового излучения, однако он также действует как парниковый газ, сохраняя тепло в атмосфере. После введения запрета на использование химвеществ, которые разрушают озоновый слой, он начал восстанавливаться, однако авторы исследования предупреждают, что в сочетании с дальнейшим ростом уровня загрязнения воздуха, озон может способствовать на 40% более мощному потеплению, чем считалось ранее.

Результаты исследования показали, что в период с 2015 по 2050 год озон будет ответственным за дополнительные 0,27 Вт/м² удержанной энергии. Эта величина относится к количеству дополнительного тепла, которое удерживается на квадратный метр поверхности Земли. К середине столетия это сделает озон вторым по значимости источником потепления после углекислого газа.

«Страны делают правильно, продолжая запрещать химические вещества, называемые ХФУ ( Хлорфторуглероды) и ГХФУ (Гидрохлорфторуглероды), которые разрушают озоновый слой Земли. Однако, хотя это и способствует восстановлению защитного озонового слоя, мы обнаружили, что восстановление озонового слоя приводит к более сильному нагреву планеты, чем мы первоначально предполагали. Загрязнение воздуха транспортными средствами, заводами и электростанциями также приводит к образованию озона у земли, что приводит к проблемам со здоровьем и нагреванию планеты», — подчеркнул ведущий автор исследования, профессор Билл Коллинз.

В рамках исследования использовалось компьютерное моделирование для анализа изменений атмосферы до середины текущего века. Модели базировались на сценарии с низким уровнем внедрения мероприятий по контролю за загрязнением воздуха, однако постепенным отказом от использования ХФУ и ГХФУ в соответствии с Монреальским протоколом от 1987 года.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Исследование продемонстрировало, что прекращение производства химикатов, которые разрушают озоновый слой, принесет меньше пользы для климата, чем считалось ранее. ХФУ и ГХФУ — парниковые газы, способствующие повышению глобальной температуры на планете. Страны запретили их производство, чтобы спасти озоновый слой, ожидая, что это также поможет в борьбе с изменением климата. Однако по мере восстановления озонового слоя происходит дальнейшее потепление, которое сводит на нет большую часть климатических преимуществ от прекращения производства ХФУ и ГХФУ.

Страны, которые занимаются снижением уровня загрязнения воздуха, частично ограничат образование озона у поверхности земли. Однако озоновый слой продолжит восстанавливаться в течение следующих десятилетий и независимо от того, какие меры будут приняты по уменьшению уровня загрязнения воздуха, восстановление озонового слоя неизбежно приведет к более мощному потеплению.

Результаты исследования опубликованы в журнале Atmospheric Chemistry and Physics

Источник: SciTechDaily