Зимесна и веслето — люди вызвали появление новых времен года

Последние исследования британских ученых свидетельствуют, что деятельность человечества привела к изменениям привычных нам времен года и даже появлению новых.

В частности, в своем недавнем исследовании, Томас Смит с кафедры географии и окружающей среды, Лондонской школы экономики и политических наук и Фелиция Лю с кафедры окружающей среды и географии в Вентворт-Уэй, Йоркского университета, заявляют о появлении новых антропогенных времен года.

В качестве примеров они приводят «сезоны дымки» в северных и экваториальных странах Юго-Восточной Азии, где небо в тот момент покрыто дымкой в течение нескольких недель. Эта дымка из дыма возникает в результате масштабного сжигания растительности, уничтожения лесов и превращения территорий в сельскохозяйственные угодья.

Похожим образом существует ежегодный «мусорный сезон», во время которого приливы и отливы приносят пластик к берегам Бали, в период с ноября по март. В то же время некоторые привычные времена года постепенно исчезают, что негативно влияет на экосистемы и сельское хозяйство.

Это также может включать в себя радикальные изменения или полный отказ от ежегодных миграций многих животных. Например, сокращение периода размножения у морских птиц на севере Англии.

Из-за изменений климата и стремительного потепления под угрозой оказываются, например, зимние виды спорта, поскольку в привычных для этого местах становится все меньше снежного покрова. Исследователи отмечают, что распространение получают сезоны с более жарким летом и мягкой зимой в условиях умеренного климата с большим количеством экстремальных погодных явлений. При этом время таких привычных событий, как опадение листьев, или прибытие перелетных птиц, становится все более непредсказуемым.

Мы ввели термин «аритмические сезоны», заимствованный из кардиологии, для обозначения аномальных ритмов, которые включают более раннюю весну или сезон размножения, более длительное лето или вегетационный период, а также короткую зиму или спячку, — отмечают исследователи.

Изменение сезонных закономерностей нарушает синхронизацию взаимосвязанных жизненных циклов растений и животных и нарушает существование человеческих сообществ, которые зависят от них в экономическом, социальном и культурном плане. На севере в Таиланде человеческая деятельность привела к изменению природных ритмов и ухудшила ситуацию с обеспечением региона водой и продовольствием.

Жители притоков Меконга на протяжении многих поколений полагались на сезонный сток воды для рыболовства и сельского хозяйства. Однако сначала строительство плотин выше по течению, нарушило привычные циклы, препятствуя миграции рыб и накоплению осадка, необходимого для плодородия почвы на местных фермах. А затем климатические изменения привели к изменениям в режиме распределения осадков. Засушливые сезоны стали длиннее, а сезоны дождей, наоборот, сократились, однако стали более интенсивными, что привело к пожарам и потерям большого количества урожая, а также общей неопределенности среди фермеров.

Авторы исследования отмечают, что реакция человечества на изменение сезонных погодных условий может как улучшить, так и ухудшить состояние окружающей среды. В Юго-Восточной Азии информированность общественности о «сезоне дымки» привела к улучшению прогнозов погоды, установке воздушных фильтров в домах и реализации инициатив в области здравоохранения.

Подобные усилия помогают местным человеческим сообществам адаптироваться. Однако подобные адаптивные решения со временем станут неэффективными, если в корне ничего не менять. Вместе с тем авторы исследования выражают обеспокоенность тем, что государственные институты и политико-властные структуры могут подвергать цензуре любые попытки распространять правдивую информацию о климатических и погодных изменениях.

«Смена времен года требует от нас переосмысления наших отношений со временем и окружающей средой. Сегодня большинство из нас воспринимает время в терминах дней, часов и минут — это глобальный стандарт, который используется повсюду: от смартфонов до расписаний поездов. Однако такой способ измерения времени игнорирует более старые и локальные способы понимания времени — те, которые формируются природными ритмами, такими как наступление сезона дождей или солнечные и лунные циклы, укоренившиеся в жизни и культуре различных сообществ», — отмечают исследователи.

Результаты исследования опубликованы в Sage journals

Источники: The Сonversation; LiveScience