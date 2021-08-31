



З 30 серпня поточного року майже на всіх вулицях Парижа швидкість руху обмежена на позначці 30 км/год, повідомляє муніципалітет французької столиці. Виключення становлять окружна дорога – там лишається ліміт у 70 км/год; бульвари Маршалів (бульварне кільце, яке дублює окружну з внутрішнього боку) та низка наскрізних магістралей, таких як Єлисейські поля й авеню де ля Гранд-Арме, на яких дозволено їхати 50 км/год.

Цей захід спрямований на підвищення безпеки руху та зниження шуму (до цього часу ліміт у 30 км/год вже діяв на 60% вулиць міста. ). У мерії наводять такий показник: зниження швидкості дозволить на 25% зменшити загальний травматизм на дорогах і на 40% – кількість смертельних випадків. Так, у разі зіткнення з автомобілем, який рухається на швидкості 50 км/год, ризик загибелі пішохода становить 80%, а за швидкості 30 км/год ризик загинути знижується до 10%.

Також зниження дозволеної швидкості на 20 км/год знижує рівень шуму вдвічі біля проїжджої частини. ВООЗ вважає шумове забруднення другим за негативним впливом на здоров’я екологічною небезпекою після забруднення повітря. Постійний шум порушує сон, викликає стрес і роздратування, що, своєю чергою, призводить до депресій та серцево-судинних захворювань, і, відповідно, передчасної смерті.

Обмеження швидкості спирається на результати опитування, яке мерія Парижа проводила восени минулого року. Більшість серед понад 5,7 тисячі респондентів підтримали новий швидкісний режим. Зокрема, з-поміж парижан за обмеження швидкості висловилися 59%, а з-поміж жителів інших регіонів – 36%. Половина опитаних підтримали обмеження, бо це зробить вулиці безпечнішими. Для кожного четвертого важливим є зменшення шуму.

Крім того, зазначають у мерії, обмеження швидкості дозволяє по-іншому впорядкувати громадський простір. Якщо автівки їдуть на 20 км/год повільніше, це дозволяє вивільнити в середньому від 20 до 50 см проїжджої частини для тротуарів, озеленення або велодоріжок.

Зазначимо, що 1 червня 2021 року в усій паризькій агломерації також заборонили рух старих автомобілів із високим рівнем токсичних викидів. Франція також виділила 8 мільярдів євро на стимулювання виробництва електромобілів в країні та збільшила льготи на їх покупку та утилізацію старих автомобілів.

Цікаво, що навесні цього року Київ також розпочав програму зі зниження швидкості на деяких дорогах до 30 км/год. В кінці березня КМДА передумала підвищувати з 1 квітня дозволену швидкість руху з 50 до 80 км/год на 17 вулицях столиці через ризик ДТП. Але вже наступного дня, враховуючи суспільний резонанс, рух зі швидкістю до 80 км/год таки дозволили, але тільки на 7 вулицях Києва.

Джерело: Хмарочос