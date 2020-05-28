Франция выделила 8 млрд евро на стимулирование производства электромобилей в стране (цель — сборка 1 млн EV в год к 2025 году) и увеличила льготы на их покупку и утилизацию ДВС-моделей





Пандемия коронавируса серьезно ударила по мировым автопроизводителям, которым пришлось не только временно закрыть фабрики, но и столкнуться с кардинальным падением спроса на их продукцию. Президент Франции Эмманюэль Макрон решил использовать данный момент для того, чтобы вывести свою страну в европейские лидеры «электромобилестроения» (отобрав этот титул у Германии) и объявил о программе поддержки местных автопроизводителей объемом 8 млрд евро ($8,8 млрд).

Центральной частью плана является желание побудить французские компании активнее переходить на производство экологически чистых электромобилей. В свою очередь, увеличивать продажи таких моделей планируется за счет увеличения льгот. В частности, для обычных покупателей скидка при покупке электромобиля составит €7,000 (ранее €6,000), для предприятий — €5,000 (ранее €3,000). Также вводится новая льгота в размере €2,000 на покупку подключаемых гибридов. Вдобавок в два раза вырастут выплаты, которые предоставляет государство при утилизации ДВС-автомобилей, что будет стимулировать французов активнее избавляться от старых автомобилей (привет, евробляхи) и переходить на современные с более низким уровнем вредных выбросов.

Эмманюэль Макрон также отметил, что правительство значительно увеличит финансовую поддержку французских автопроизводителей Peugeot, Citroen и Renault, а также поддержку местных производителей компонентов для электромобилей, таких как Valeo. При этом сумма в 8 млрд евро не включает гарантированный государственный займ в 5 млрд евро, который уже выделен Renault для борьбы с последствиями простоя из-за пандемии коронавируса. Цель страны — к 2025 году производить не менее 1 млн электромобилей в год, а к 2021 году создать сеть из 100 тыс. новых станций зарядки.

Для справки, в апреле 2020 года продажи новых автомобилей в Франции снизились на 90% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. При этом в автомобильной индустрии страны задействовано порядка 400 тыс. человек и проблемы данного сегмента бизнеса сказываются и на них.

Напомним, что еще в 2018 году Renault инвестировал 1 млрд евро в разработку и производство электромобилей на территории Франции. Ну, а к 2040 году Франция собиралась полностью отказаться от продажи бензиновых и дизельных автомобилей в стране, однако с учетом текущей ситуации, этот момент может наступить намного раньше.

Источник: Electrek