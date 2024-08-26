Павел Дуров был допрошен по 12 пунктам обвинений — полный перечень

Как сообщает отдел киберпреступности прокуратуры Парижа, Павел Дуров, основатель и глава Telegram, был допрошен по 12 пунктам обвинений. Дуров был задержан в субботу, 24 августа 2024 года в 20:00 по местному времени в аэропорту «Ле-Бурже».

Вот полный перечень обвинений:

Пособничество и подстрекательство в администрировании онлайн-платформы для осуществления незаконных транзакций

Отказ предоставить по требованию уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления перехвата, разрешенного законом

Соучастие в хранении изображены несовершеннолетнего лица порнографического характера

Заговор с целью организованного распространения, предложения или предоставления порнографических изображений

Пособничество в приобретении, перевозке, хранении, предложении или пересылке наркотических средств

Пособничество и подстрекательство к предложению, передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструментов, программ или данных, предназначенных или приспособленных для доступа к работе автоматизированной системы обработки данных

Соучастие в мошенничестве, совершенном организованной группой

Преступный сговор с целью совершения тяжкого преступления или проступка, что наказывается не менее 5 годами лишения свободы

Отмывание преступлений или правонарушений в составе организованной группы

Предоставление криптографических услуг для обеспечения конфиденциальности без декларации о соответствии

Предоставление криптографического средства, которое не выполняет исключительно функции аутентификации или функции контроля целостности без предварительного декларирования

Ввоз криптографического устройства, которое не выполняет исключительно функции аутентификации или контроля целостности без предварительного декларирования.

Прокуратура сообщает, что срок задержания Павла Дурова был продлен 25 августа 2024 года и может длиться до 96 часов (то есть до 28 августа 2024 года) с учетом процедуры, применяемой к преступлениям в рамках режима борьбы с организованной преступностью.

Источник: прокуратура Парижа