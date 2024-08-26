Павел Дуров был допрошен по 12 пунктам обвинений — полный перечень

Как сообщает отдел киберпреступности прокуратуры Парижа, Павел Дуров, основатель и глава Telegram, был допрошен по 12 пунктам обвинений. Дуров был задержан в субботу, 24 августа 2024 года в 20:00 по местному времени в аэропорту «Ле-Бурже».
Вот полный перечень обвинений:
- Пособничество и подстрекательство в администрировании онлайн-платформы для осуществления незаконных транзакций
- Отказ предоставить по требованию уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления перехвата, разрешенного законом
- Соучастие в хранении изображены несовершеннолетнего лица порнографического характера
- Заговор с целью организованного распространения, предложения или предоставления порнографических изображений
- Пособничество в приобретении, перевозке, хранении, предложении или пересылке наркотических средств
- Пособничество и подстрекательство к предложению, передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструментов, программ или данных, предназначенных или приспособленных для доступа к работе автоматизированной системы обработки данных
- Соучастие в мошенничестве, совершенном организованной группой
- Преступный сговор с целью совершения тяжкого преступления или проступка, что наказывается не менее 5 годами лишения свободы
- Отмывание преступлений или правонарушений в составе организованной группы
- Предоставление криптографических услуг для обеспечения конфиденциальности без декларации о соответствии
- Предоставление криптографического средства, которое не выполняет исключительно функции аутентификации или функции контроля целостности без предварительного декларирования
- Ввоз криптографического устройства, которое не выполняет исключительно функции аутентификации или контроля целостности без предварительного декларирования.
Прокуратура сообщает, что срок задержания Павла Дурова был продлен 25 августа 2024 года и может длиться до 96 часов (то есть до 28 августа 2024 года) с учетом процедуры, применяемой к преступлениям в рамках режима борьбы с организованной преступностью.
Источник: прокуратура Парижа
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