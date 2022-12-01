Пентагон заказал ЗРК NASAMS для Украины на $1,2 млрд – неофициально говорят о шести комплексах

Министерство обороны США заключило контракт стоимостью свыше $1,2 млрд с компанией Raytheon на закупку Национальных усовершенствованных зенитно-ракетных систем (NASAMS), сопутствующего оборудования, услуг и запасных частей последующей передаче Украине. Работы будут производиться на территории США, контракт будет завершен 28 ноября 2025 года.

По сведениям агентства Reuters, речь идет о шести комплексах NASAMS – в публичном сообщении Пентагона никакие количества не указаны, это касается как самих систем, так и вспомогательного оборудования и услуг. Предыдущий контракт на $182 млн, заключенный в августе, предполагает поставку двух комплексов. С некоторой долей достоверности можно говорить о планах поставки уже восьми комплексов NASAMS.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину комплексов NASAMS. Американские и украинские военные отмечают высокую точность работы комплексов, которая находится на уровне 90-100%. Батареи интегрируются с другими современными средствами ПВО в единую систему.

Наряду с поставками установок ПВО Украина нуждается в достаточном количестве ракет для них. Количество установок позволяет с большей вероятностью отражать российские ракетные атаки, включающие десятки одновременных запусков. Запас ракет позволяет быть оперативно готовыми к следующим атакам.