Переходим на стандарты НАТО: USB-накопители Kingston IronKey D300 получили сертификат NATO Restricted Level

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Kingston сообщила о получении сертификата NATO Restricted Level для своей серии USB флеш-накопителей с шифрованием данных Kingston IronKeyD300.

Как отмечает производитель, USB флеш-накопители Kingston IronKey D300, IronKey D300S и IronKey D300SM прошли проверку на защищенность от утери данных и кибер-атак. В результате, они были официально включены в NIAPC — каталог криптографических устройств, разработанных исключительно в государствах-членах НАТО и утверждённых для использования в соответствии с Политиками безопасности Северного Альянса.

«Создание шифрованных USB-устройств, защищающих данные военного и правительственного уровня, является одним из приоритетов в работе компании Kingston. Присвоение сертификата накопителям серии IronKey D300 стало очередным, вслед за аналогичной сертификацией устройств серий D100 и D200, подтверждением признания надёжности и эффективности защищённых USB флеш-накопителей Kingston в органах управления НАТО и в правительственных учреждениях стран-членов Альянса», — заявил менеджер по бизнесу и технологиям Kingston Ричард Караджян.

USB флеш-накопители Kingston IronKey D300 предлагаются в виде моделей ёмкостью от 4 ГБ до 128 ГБ. Они оснащены интерфейсом подключения USB 3.1, который обеспечивает высокую скорость передачи данных. Устройства поддерживают 256-битное AES-XTS шифрование. Помимо сертификации НАТО, данные накопители также сертифицированы и на соответствие пакету стандартов FIPS 140-2 Level 3, регламентирующему требования правительства США к криптографическим модулям в части управления стойкими криптографическими ключами и аутентификацией, а также к их физической надежности и устойчивости ко взлому.

Накопители IronKey выполнены в прочных цинковых корпусах, а сам внутренний криптографический модуль залит эпоксидной смесью внутри корпуса. Накопители управляются предустановленным программным обеспечением с цифровой подписью, что делает их неуязвимыми для атак класса BadUSB, и требуют защиты сложным паролем для предотвращения неавторизованного доступа.

При этом, устройства нумерованной версии IronKey D300S содержат на корпусе уникальный номер и штрих-код, который администраторы безопасности могут сканировать для отслеживания использования и передач устройства по всей организации. Также, IronKey D300S снабжены виртуальной клавиатурой для ввода пароля при помощи «мыши», что позволяет эффективно противодействовать кейлоггерам.

USB флеш-накопители Kingston IronKey D300 обеспечены 5-летней гарантией и технической поддержкой производителя.