Новости Наука и космос 21.07.2025 comment views icon

Переселение целого государства: жители Тувалу переедут в Австралию из-за затопления островов

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Переселение целого государства: жители Тувалу переедут в Австралию из-за затопления островов

Около 5 тыс жителей островного, тихоокеанского государства Тувалу уже подали заявки на получение первой в своем роде миграционной визы в Австралию в связи с изменениями климата.

Прием заявлений на получение визы для жителей Тувалу стартовал 16 июня и завершился 18 июля. В соответствии с условиями, 280 жителей Тувалу каждый год смогут мигрировать в Австралию по результатам голосования.

«Это первое в мире соглашение подобного рода, которое обеспечивает возможность достойной мобильности в условиях усиливающегося климата», — заявляют в правительстве Австралии. 

В правительстве Австралии отметили, что признают разрушительное влияние от изменений климата на жизнедеятельность, безопасность и благополучие стран и людей, уязвимых к изменениям климата, особенно в Тихоокеанском регионе. Тувалу расположена в южной части Тихого океана, между Австралией и Гавайями, и состоит из девяти атоллов, вокруг которых размещаются коралловые рифы. Самая высокая точка Тувалу составляет всего 4,5 метра над уровнем моря. В среднем на территории Тувалу высота над уровнем моря составляет около 2 метров. Таким образом эти острова очень уязвимы к поднятию уровня океана, подтоплению и штормовым нагонам.

Исследования показывают, что в 2023 году уровень моря вокруг Тувалу был на 15 см выше, чем 30 лет назад. Результаты исследования показали, что к 2050 году значительная часть территории страны и критически важные объекты инфраструктуры окажутся ниже уровня прилива.

Повышение уровня моря угрожает пресным источникам воды на островах. Местным жителям из-за значительного засоления почвы уже приходится выращивать растения другим способом. Новая визовая система, подписанная между Австралией и Тувалу в 2023 году, заработала с 2024. Это первая в мире запланированная миграция целой страны, которая предоставляет жителям Тувалу право жить, работать и учиться в Австралии с таким же доступом к медицинскому обслуживанию и образованию, как и граждане Австралии.

Ожидается, что нынешние результаты голосования будут подведены до конца июля, а первые мигранты могут прибыть в Австралию до конца 2025 года Ежегодное ограничение в 280 человек призвано предотвратить массовую утечку мозгов и появление экономических трудностей в Тувалу.

Источник: LiveScience

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