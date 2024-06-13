Первая украинская платформа для Р2Р-каршеринга Porto.ua запустилась в бета-версии

Раздел Авто выходит при поддержке hotline.finance ?

Оформляй обязательную автогражданку онлайн за 5 минут на hotline.finance. Бонус! Добавь промокод ITC, чтобы сэкономить до 15%.

Porto.ua позиционируют себя как маркетплейс для аренды и сдачи авто, который предлагает услуги в формате Р2Р (от человека к человеку).

Пользователи могут арендовать или сдать авто в нужный день, на нужный срок и по прогнозируемой цене. На Porto.ua автоматически сформируется договор аренды в онлайн-формате.

«Мы адаптировали американские сервисы каршеринга для украинского рынка и уже на старте предоставляем все необходимые инструменты для доходного управления своим авто. Наша задача — предоставить водителям в Украине простой и безопасный доступ к рынку аренды авто между людьми», — говорит соучредитель Porto.ua Алексей Грушко.

Аренда авто непосредственно у частных владельцев является популярной в США и некоторых странах Европы. То есть, когда человек не использует авто, он может на нем заработать. В то же время арендатор получает быстрое бронирование авто рядом со своим расположением и много автомобилей на выбор в удобном сервисе.

Кроме самого сайта, доступны приложения для Android и iOS.

Раздел Авто выходит при поддержке hotline.finance ?

hotline.finance — украинский сервис онлайн-страхования, лидер своей ниши. На сервисе можно самостоятельно за 5 минут оформить страховые продукты онлайн (автогражданка, тур.страхование, миниКАСКО, страхование имущества и т.п.) по самым выгодным условиям на рынке. Для комфорта пользователей запущена программа для покупки и хранения страховок.