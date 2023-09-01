Новости Устройства 01.09.2023 в 12:40

Первые дистанционные боевые турели «Шабля» и роботизированные платформы «Рись» из «Армии дронов» уже на фронте

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Первые дистанционные боевые турели «Шабля» и роботизированные платформы «Рись» из «Армии дронов» уже на фронте

Минцифры сообщило, что в рамках проекта «Армия дронов» на фронт передали более 1000 беспилотников и 30 роботизированных систем. Многие из этих устройств – это украинские инновационные разработки для удаленного ведения боя.

В целом на нужды ВСУ направлены:

  • 900 FPV-дронов
  • Более 100 дронов Mavic и Matrice
  • 25 боевых турелей с дистанционным управлением «Шабля»
  • 5 наземных платформ «Рись»

Турель с дистанционным управлением «Шабля» может устанавливаться на автомобиль, в окоп, блиндаж или другое место. На платформу можно установить пулеметы, гранатометы или другое оружие и дистанционно поражать врага на расстоянии до 2 км. Турель оснащена видеокамерой и тепловизором. Благодаря сенсорам и дистанционному управлению операторы могут вести огонь из турели, находясь в безопасном месте.

Первые дистанционные боевые турели «Шабля» и роботизированные платформы «Рись» из «Армии дронов» уже на фронте

Работизированная платформа «Рись» предназначена для помощи военным в перевозке вооружения и оборудования в горячие точки. Она безопасно доставляет турели или другое оборудование к месту назначения. Военный управляет с помощью пульта управления и перевозит установки на отдаленные боевые миссии. Благодаря этому военным не нужно лично перевозить установки, рискуя жизнью.

«Технологии и инновации играют ключевую роль в современной войне. Для победы нужно больше дронов и военных инноваций. Мы постоянно масштабируем опыт в сфере БПЛА. Также усиливаем их роботизированными технологиями. Передали на фронт 25 автоматических боевых турелей с дистанционным управлением «Шабля» и 5 наземных платформ «Рись». Вместе с беспилотниками инновации украинского производства усилят бойцов в контрнаступлении и самое главное ─ сохранят жизнь наших защитников и защитниц», ─ отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Источник: Минцифры

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