Первые дистанционные боевые турели «Шабля» и роботизированные платформы «Рись» из «Армии дронов» уже на фронте

Минцифры сообщило, что в рамках проекта «Армия дронов» на фронт передали более 1000 беспилотников и 30 роботизированных систем. Многие из этих устройств – это украинские инновационные разработки для удаленного ведения боя.

В целом на нужды ВСУ направлены:

900 FPV-дронов

Более 100 дронов Mavic и Matrice

25 боевых турелей с дистанционным управлением «Шабля»

5 наземных платформ «Рись»

Турель с дистанционным управлением «Шабля» может устанавливаться на автомобиль, в окоп, блиндаж или другое место. На платформу можно установить пулеметы, гранатометы или другое оружие и дистанционно поражать врага на расстоянии до 2 км. Турель оснащена видеокамерой и тепловизором. Благодаря сенсорам и дистанционному управлению операторы могут вести огонь из турели, находясь в безопасном месте.

Работизированная платформа «Рись» предназначена для помощи военным в перевозке вооружения и оборудования в горячие точки. Она безопасно доставляет турели или другое оборудование к месту назначения. Военный управляет с помощью пульта управления и перевозит установки на отдаленные боевые миссии. Благодаря этому военным не нужно лично перевозить установки, рискуя жизнью.

«Технологии и инновации играют ключевую роль в современной войне. Для победы нужно больше дронов и военных инноваций. Мы постоянно масштабируем опыт в сфере БПЛА. Также усиливаем их роботизированными технологиями. Передали на фронт 25 автоматических боевых турелей с дистанционным управлением «Шабля» и 5 наземных платформ «Рись». Вместе с беспилотниками инновации украинского производства усилят бойцов в контрнаступлении и самое главное ─ сохранят жизнь наших защитников и защитниц», ─ отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Источник: Минцифры