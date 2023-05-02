Відео: Українська армія використовує Steam Deck для дистанційного керування кулеметною вежею «Шабля»

На Facebook-сторінці «ТРО Медіа» з’явився допис, в якому йдеться про автоматизований дистанційно керований вогневої комплекс «Шабля». Він може встановлюватись стаціонарно на нерухомі об’єкти або на спецтранспорт.

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Іншими словами, це кулемет, яким можна керувати дистанційно, коли він стоїть або перевозиться на автомобілі. Дистанційне управління комплексом здійснюється за допомогою пульта управління, камери та монітора. Система дозволяє вести бій, знаходячись на відстані до 500 метрів від установки, тим самим зберігаючи життя оператора.

Найцікавіше в цьому випадку – сам пульт дистанційного управління комплексом «Шабля». На одній з фотографій у руках бійця видно портативну ігрову консоль Steam Deck, яка використовується як пристрій керування зброєю. Зображення з камери комплексу виводиться на екран консолі. Судячи з усього, віддалено стріляти з кулемета також можна за допомогою Steam Deck, натискаючи на кнопки.

Як зазначають автори розробки, на платформу можна встановлювати різноманітну легку протипіхотну або протитанкову зброю, наприклад, кулемет Калашникова. Комплекс «Шабля» можна встановлювати стаціонарно на блокпостах або в зонах проведення бойових дій. В тому числі за допомогою комплексу можна збивати ворожі БПЛА, що летять на невеликій висоті.

Навряд чи Valve буде в захваті від використання Steam Deck як елемента зброї. Однак компанія мало що може зробити, щоб зупинити це, оскільки апаратна платформа Deck є досить відкритою, коли справа стосується запуску програмного забезпечення.