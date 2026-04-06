Первые кадры со съемок Elden Ring от Алекса Гарленда просочились в сеть

Слухи о сотрудничестве легендарного Хидэтаки Миядзаки и именитого режиссера Алекса Гарленда («Ex Machina», «Аннигиляция») получили неожиданное подтверждение. В сети появились первые утечки со съемочной площадки в Великобритании, где случайный фанат смог запечатлеть подготовку масштабных декораций, которые подозрительно напоминают туманные пейзажи Замогилья (Limgrave).





​На коротком видео, которое быстро распространилось по соцсетям, видно строительство разрушенных готических башен и использование массивных дымовых машин для создания фирменной мрачной атмосферы игры. Выбор Алекса Гарленда на роль режиссера выглядит логичным, учитывая его умение работать с сюрреалистичными и философскими темами. Ожидается, что фильмография Алекса Гарленда пополнится самым амбициозным проектом в его карьере, где визуальный стиль FromSoftware соединится с методом «weird fiction».

​Техническая сторона производства также обещает быть инновационной. По предварительным данным, команда использует технологию виртуального производства (Volume) на базе Unreal Engine 5 для воссоздания магических эффектов и гигантского Древа Эрд. Это позволит актерам взаимодействовать с динамическим освещением в реальном времени. Хотя игровые механики Elden Ring трудно адаптировать под формат кино, Гарленд, вероятно, сосредоточится на лоре и истории изгнания Погасших.

​»Наша задача — передать чувство одиночества и величия, которое дарит игра, не превращая это в обычное фэнтези-экшн», — ранее намекал режиссер в одном из интервью.

Сообщество фанатов уже начало гадать, кто сыграет ключевых персонажей, ведь влияние Хидэтаки Миядзаки на индустрию гарантирует высокое внимание к кастингу. Также остается открытым вопрос участия Джорджа Мартина в написании сценария к фильму.

​Успех таких проектов, как «The Last of Us», доказал, что качественные адаптации видеоигр могут быть финансово выгодными и одобренными критиками. Пока FromSoftware официально не комментирует утечку, но локации в Северной Ирландии и Уэльсе уже забронированы под проект с кодовым названием «Great Rune». Больше деталей о производстве фильма Elden Ring ожидается на летних кинофестивалях.

​Источник: PC Gamer