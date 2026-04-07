Экранизация Elden Ring обрела звезду в касте "The Last of Us"

Экранизация Elden Ring ищет опытных актеров / Insider Gaming

Слухи об амбициозной экранизации главного хита FromSoftware наконец-то получили весомое подкрепление. Согласно последним отчетам, продюсеры будущего фильма Elden Ring успешно завершили переговоры с одним из ключевых актеров сериала «The Last of Us».


Это решение выглядит стратегическим шагом для Sony и Bandai Namco, поскольку успех предыдущих игровых адаптаций задал невероятно высокую планку качества для всей индустрии.

Выбор актера из каста успешной экранизации «The Last of Us» не является случайным. Источники намекают, что опыт работы в мрачных, эмоционально насыщенных мирах идеально подходит для воплощения героики Междуземья. Хотя конкретная роль пока держится в секрете, сообщество уже строит теории относительно появления Потускневшего или даже одного из великих полубогов. Учитывая, что влияние Хидетаки Миядзаки на игровую индустрию основывается на скрытом лоре и визуальном повествовании, актерская игра станет фундаментом для восприятия сюжета массовым зрителем.


С технической точки зрения проект обещает быть революционным. Производство планирует использовать мощности Unreal Engine 5 для создания виртуальных декораций (технология «The Volume»), что позволит достичь фотореалистичного вида магических пейзажей Замогилья. Те, кто уже успел пройти дополнение Elden Ring: Shadow of the Erdtree, понимают сложность воссоздания таких масштабов в реальном времени. Использование современных графических движков в кино поможет сохранить фирменный стиль FromSoftware, не прибегая к чрезмерной обработке на этапе постпродакшна.

Джордж Мартін, сценаріст "Гри Престолів" та "Дім Драконів" / Wikipedia
Джордж Мартин, сценарист «Игры Престолов» и «Дома Драконов» / Wikipedia

Привлечение проверенных звезд подтверждает, что лучшие экранизации видеоигр теперь имеют бюджеты и внимание на уровне самых громких блокбастеров. Кроме визуальной части, большое внимание уделяется сценарию, к которому, по слухам, снова может присоединиться Джордж Мартин. Фанаты, которые помнят подробный обзор игры Elden Ring, знают, насколько важно сохранить баланс между боевыми сценами и меланхоличной атмосферой упадка. Официальный анонс полного актерского состава ожидается на летних выставках, где Sony Pictures может представить первые концепты проекта.

Від рецензій до сценаріїв: хто і як у Голлівуді насправді використовує ШІ

Источник: Insider Gaming

Как бюджет "Служанки": "Грешники" и "Битва за битвой" потратили на оскаровскую кампанию $30 млн
Режиссер новой "Обители зла" получил полный карт-бланш на съемки: "Это далеко от всего, что вы знали о Resident Evil"
От создателей "Одни из нас": HBO анонсировала сериал по Baldur's Gate 3
Sony официально повышает цены на PlayStation 5
ИИ в кино станет больше: Netflix покупает кинокомпанию Бена Аффлека InterPositive
Больше Бога войны: анонсированы римейк трилогии God of War и новая Sons of Sparta
Disney сомневается, что "Мандалорец и Грогу" будет успешным
Автор "Острых козырьков" решил судьбу Томми Шелби едва ли не в последний момент
"Еж Соник 4": официальная дата колючей премьеры и яркий тизер
Новая "Идентификация Борна" выйдет без Мэтта Дэймона: кто его заменит?
"Человек-паук 4" бьет рекорд MCU по количеству злодеев: 9, без учета "серых" Халка и Карателя
Режиссер "Охоты на Бена Сола" 2,5 года бесплатно работал над отмененным фильмом
Marvel не считает "Мстители: Судный день" перегруженным, несмотря на 30+ персонажей: "Каждый получит свой момент"
Кассовые сборы триллера "Служанка" в 10 раз перебили бюджет
Трейлер "Дьявол носит Прада 2" побил "рекорд столетия" с 222 млн просмотров за сутки
Большое возвращение на Арракис: вышел первый трейлер "Дюна 3"
"Крик 7" побил 20-летний рекорд франшизы с кассой в почти $100 млн на старте
Sony возвращает PlayStation TV: телевизионную консоль родом из 2013 года
Уходит эпоха: Sony останавливает производство Blu-ray с функцией записи
Sony и Honda закрыли электромобиль Afeela еще до старта
Sony Xperia 1 VIII: утечка раскрывает дизайн флагманского смартфона
