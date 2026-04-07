Экранизация Elden Ring обрела звезду в касте "The Last of Us"

Слухи об амбициозной экранизации главного хита FromSoftware наконец-то получили весомое подкрепление. Согласно последним отчетам, продюсеры будущего фильма Elden Ring успешно завершили переговоры с одним из ключевых актеров сериала «The Last of Us».





Это решение выглядит стратегическим шагом для Sony и Bandai Namco, поскольку успех предыдущих игровых адаптаций задал невероятно высокую планку качества для всей индустрии.

Выбор актера из каста успешной экранизации «The Last of Us» не является случайным. Источники намекают, что опыт работы в мрачных, эмоционально насыщенных мирах идеально подходит для воплощения героики Междуземья. Хотя конкретная роль пока держится в секрете, сообщество уже строит теории относительно появления Потускневшего или даже одного из великих полубогов. Учитывая, что влияние Хидетаки Миядзаки на игровую индустрию основывается на скрытом лоре и визуальном повествовании, актерская игра станет фундаментом для восприятия сюжета массовым зрителем.





С технической точки зрения проект обещает быть революционным. Производство планирует использовать мощности Unreal Engine 5 для создания виртуальных декораций (технология «The Volume»), что позволит достичь фотореалистичного вида магических пейзажей Замогилья. Те, кто уже успел пройти дополнение Elden Ring: Shadow of the Erdtree, понимают сложность воссоздания таких масштабов в реальном времени. Использование современных графических движков в кино поможет сохранить фирменный стиль FromSoftware, не прибегая к чрезмерной обработке на этапе постпродакшна.

Привлечение проверенных звезд подтверждает, что лучшие экранизации видеоигр теперь имеют бюджеты и внимание на уровне самых громких блокбастеров. Кроме визуальной части, большое внимание уделяется сценарию, к которому, по слухам, снова может присоединиться Джордж Мартин. Фанаты, которые помнят подробный обзор игры Elden Ring, знают, насколько важно сохранить баланс между боевыми сценами и меланхоличной атмосферой упадка. Официальный анонс полного актерского состава ожидается на летних выставках, где Sony Pictures может представить первые концепты проекта.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Insider Gaming