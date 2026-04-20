Фильм Elden Ring: дата выхода и актерский состав объявлены официально

Фильм «Elden Ring» от A24 наконец-то получил официальную дату выхода и полный актерский состав — и съемки уже идут.

Премьера запланирована на 3 марта 2028 года. A24 подтвердила, что картина снимается специально для IMAX и выйдет в этом формате. Режиссер и сценарист — Алекс Гарленд, известный научно-фантастическими работами «Ex Machina» и «Аннигиляция». Фильм создается «под руководством» Хидетаки Миядзаки из FromSoftware и базируется на мифологической истории, написанной Джорджем Р. Р. Мартином — тем самым, кто строил вселенную игры.

Мартин уже назвал Гарленда «режиссером первого класса», а A24 — «крутыми парнями», и поделился видео с YouTube под названием «Почему фильм Elden Ring НЕ будет отстоем».

Каст из 13 актеров

Главные роли играют Кейли Спейни («Alien: Romulus», «Civil War»), Бен Уишоу (агент Q в трех фильмах о Бонде, голос Паддингтона) и Ник Офферман из сериала «The Last of Us». Персонажи пока не объявлены.

Полный список актеров:

Кит Коннор,

Бен Уишоу,

Кейли Спейни,

Том Берк,

Гавана Роуз Лю,

Соноя Мизуно,

Джонатан Прайс,

Руби Круз,

Ник Офферман,

Джон Годкинсон,

Джефферсон Голл,

Эмма Лерд

Питер Серафинович.

Гарленд — фанат игры с многолетним стажем: по его словам, он проходил Elden Ring семь раз. Самым сложным боссом считает Малению — Клинок Микеллы:

«Я уже на седьмом прохождении. У меня много опыта, крутое оружие, и я просто иду на нее снова и снова». — признается режиссер.

По данным New Yorker, режиссер написал 160-страничный сценарий и 40 дополнительных страниц образов еще до подписания соглашения, а затем лично прилетел в Японию презентовать идею FromSoftware. Как мы писали ранее, и убедил Миядзаки дать согласие.

В этом месяце в сеть уже попали кадры со съемок: фанаты увидели точную реплику статуи Марики и конструкции, напоминающие Замогилье из Limgrave. Как сообщал ITC, производство использует технологию виртуальной съемочной площадки на базе Unreal Engine 5. Игра разошлась тиражом 30 миллионов копий — и теперь студия с репутацией A24 берется перенести ее на большой экран.

Источник: IGN