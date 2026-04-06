От рецензий до сценариев: кто и как в Голливуде на самом деле использует ИИ

Наблюдатели индустрии Голливуда, которые боятся вторжения генеративного ИИ, возможно, ожидают, что Тилли Норвуд появится в следующем фильме «Форсаж» или что написанный ИИ сценарий попадет в Черный список. Но реальность того, как ИИ сейчас интегрируется в самые широкие слои индустрии развлечений, гораздо более обыденна.





Увлечение Голливуда искусственным интеллектом сдерживается многочисленными барьерами: трудовыми контрактами, нерешенными вопросами авторского права и реальным интересом потребителей. И, как и в случае с предварительным внедрением новых технологий в Голливуде — от цифрового кино до электронной почты — ИИ просачивается снизу вверх, начиная с класса ассистентов, и на пути к тому, чтобы стать отраслевым стандартом по мере того, как сегодняшние «низшие чины» (те, кто переживет постоянные сокращения) поднимаются на позиции власти.

The Hollywood Reporter пообщался с десятком ассистентов и вспомогательного персонала, работающих в студиях, телесетях и агентствах — все они попросили анонимности, ссылаясь на нестабильность работы и сложный голливудский рынок труда, — которые очертили, как ИИ используется ежедневно и постоянно: для мелочей (вложить льстивую благодарственную записку в 250-символьный лимит флориста из Беверли-Хиллз) и для более серьезных дел (использование ИИ-блокнотатника во время студийного совещания с создателями стримингового сериала).

Сталкиваясь с большим объемом работы и сокращением штата, ИИ — как официально одобренный компаниями, так и более тайный — проник через вспомогательный персонал в ключевые голливудские рабочие процессы, включая процесс творческого развития. Один партнер крупной голливудской менеджерской компании говорит, что не позволяет вспомогательному персоналу или представителям использовать ИИ, объясняя это так:





«Я предпочитаю самостоятельное мышление».

Другие компании индустрии развлечений более оптимистично настроены в отношении внедрения ИИ в повседневную деятельность — некоторые даже просят сотрудников отслеживать использование ИИ, что является более распространенной практикой в технологических компаниях, например Meta и Google. В январе Disney провела внутренний саммит по ИИ с представителями всех подразделений, чтобы стимулировать интеграцию ИИ во все направления бизнеса компании — от Imagineering до бизнес-дел и далее.

Все это, кстати, произошло за месяцы до того, как инвестиции студии в размере $1 млрд в OpenAI завершились после закрытия видеоприложения Sora. Вспомогательный персонал Голливуда, как и офисные работники по всему миру, использует ИИ для обычных, негламурных задач: составление электронных писем, назначение встреч и разборки с бесконечным потоком обязательных поздравлений и праздничных подарков.

«Мне не нужно тратить два часа своего дня на то, чтобы отправить кому-то бутылку вина в середину никуда», — говорит один из ассистентов.

А затем есть применение для более специфических для Голливуда задач вспомогательного персонала, включая обработку конфиденциальной информации и творческий рабочий процесс.

«Это инструменты, созданные без учета нюансов нашей индустрии», — говорит Уорнер Бейли, бывший голливудский ассистент, который стоит за популярной страницей мемов в социальных сетях, переросшей в медиакомпанию Assistants vs. Agents.

Бейли давно опрашивает тысячи представителей вспомогательного персонала о том, как они выполняют свою работу, в том числе как используют (или злоупотребляют) ИИ.

«Сейчас многие ассистенты просто заходят и вставляют конфиденциальную информацию в общедоступные ИИ-инструменты, включая такие вещи, как расписания клиентов и условия сделок, внутренние заметки и данные», — говорит он.

Бейли обеспокоен использованием «теневого ИИ» — то есть использованием бесплатных или иным образом общедоступных ИИ-инструментов в противовес корпоративным или бизнес-аккаунтам, без одобрения компании или контроля безопасности.

Бейли, который сейчас создает платформу автоматизации административных задач, предназначенную для нынешнего и следующего поколения специалистов индустрии развлечений, отмечает, что ассистентам почти не предлагается никакого обучения по использованию ИИ. А молодая голливудская аудитория ассистентов, в основном представители поколения зумеров, использует GenAI и большие языковые модели в учебе и личной жизни уже несколько лет и переносит часть этих привычек на рабочее место. Бейли говорит:

«Образовательная часть должна была бы лечь на компанию, но, к сожалению, должна выходить за ее пределы из-за различных факторов, таких как сокращение бюджетов, а также недостаток знаний. Внутренние, административные системы настолько устарели, что старшие сотрудники, или даже те, кто были ассистентами два-три года назад, не обязательно имеют знания, чтобы обучать других».

Часть вспомогательного персонала использует ИИ, чтобы успевать за самой постоянной задачей ассистентов Голливуда: рецензиями. Рецензия — это основа голливудского процесса развития, первый шаг на пути произведения со страницы на экран. Чтобы получить стандартный для индустрии отчет о содержании и качестве сценария, книги, рассказа и т. Д. Ридеры загружали PDF-файлы различных письменных материалов, включая неопубликованные работы, в ChatGPT, Claude и другие инструменты для генерации резюме.

Но большие языковые модели созданы для поглощения и синтеза текста, часто упуская тонкости: нюансы, иронию и другие важные (читай: человеческие) аспекты повествования. Они также склонны вносить нарративные неточности. По мнению ветеранов индустрии, это делает рецензии с помощью ИИ недостаточными.

«ИИ не может передать эмоцию. Он не может определить, является ли персонаж оригинальным», — говорит Стивен Галловей, декан Колледжа кино и медиаискусства имени Додж Университета Чепмен (и бывший редактор THR), который сам пять лет проработал ридером и писал рецензии.

В киношколе Чепмен есть пять учебных курсов, связанных с ИИ, и Галловей отмечает, что ИИ является полезным инструментом, но, по его словам, «существует двойная обязанность: первая — овладеть инструментом, но знать, что ты можешь сделать отдельно от него». Многие из тех, кто общался с THR, считают использование ИИ не столько преимуществом, сколько необходимостью.

Поскольку бюджеты и штаты продолжают сокращаться, увольнения идут снизу, оставляя ассистентов поддерживать не одного, а иногда двух-трех начальников. (В опросе 2025 года более 100 представителей и руководителей из списка THR Next Gen половина сказала, что либо делились ассистентом, либо не имели его вообще).





Одно из самых больших беспокойств, о котором ассистенты рассказывали THR, касается экологического воздействия энергоемких технологий. Другое большое беспокойство — сохранение рабочих мест.

«Когда говорят: «Вам стоит использовать ИИ», первая мысль в голове: «Вы просите меня научить вас, как заменить меня технологиями?»» — говорит один из студийных ассистентов.

Использование ИИ голливудскими «низшими чинами» переплетается с более широкими экзистенциальными тревогами, преследующими молодых специалистов. Поскольку ассистенты видят ИИ как все более необходимый инструмент для поддержания темпа работы, те же технологии могут мешать им полноценно развивать навыки, которые понадобятся им по мере продвижения по карьерной лестнице.

«Я не могу не думать о том, что да, мы так называемо оптимизируем процессы, но потом мне просто дадут еще двух начальников, и мы вернемся к исходной точке. Вместо того чтобы нанимать двух ассистентов, наймут одного, и я все равно буду завален административной работой», — добавляет ассистент, — «и меня не будут продвигать ближе к повышению».

Сейчас, по словам Галловея, ИИ является меньшей угрозой для сообщества ассистентов, чем общее сокращение и консолидация в индустрии. Он отмечает, что из-за урезания расходов есть меньше вакансий начального уровня, а заработная плата ассистентов в основном оставалась неизменной в течение последнего десятилетия, тогда как стоимость жизни в Лос-Анджелесе значительно выросла.

Голливуд — это индустрия, построенная на модели ученичества, которое начинается с работы ассистентом (или, в предыдущих поколениях, в почтовом отделении). Но Галловей говорит:

«Индустрия действительно сокращается. Когда она сокращается, когда все меняется, возникает атмосфера паники, и люди тогда по-настоящему не имеют пропускной способности для того, чтобы поддерживать и заботиться. Выживание — прежде всего. Это разрушает то, что было непрерывной лестницей отношений».

Параллельно с этим некоторые компании начинают внедрять собственные корпоративные ИИ-решения, пытаясь заменить «теневое» использование публичных инструментов более контролируемыми альтернативами. Однако даже официально одобренные платформы не решают фундаментального вопроса: кто несет ответственность, если ИИ-сгенерированная рецензия содержит неточности или конфиденциальная информация клиента попадает в обучающие данные модели.





Отраслевые юристы предупреждают, что существующие трудовые соглашения и NDA-контракты в основном не предусматривают сценариев использования генеративного ИИ, а это означает, что правовая база вокруг ответственности за утечки или нарушения авторских прав остается фактически terra incognita для большинства голливудских студий и агентств.





Источник: HolywoodReporter