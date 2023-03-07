Обновлено: Министр обороны Польши не говорил, что Patriot уже в Украине

В интервью испанской газете La Razon министр обороны Польши рассказал о том, что первые батареи MIM-104 Patriot уже в Украине, благодаря усилиям Польши. Министр также отметил, что его страна является основным пунктом передачи помощи Украине и одним из наибольших ее доноров.

Обновлено [13:54]: В Минобороны Польши опровергли заявление министра обороны Мариуша Блащака – испанское издание La Razon исказило содержание его слов. Он только подчеркнул положительное решение о передаче этих систем Украине.

Мариуш Блащак сообщил, что Польша направила в Украину более €2,2 млрд военной помощи, не считая расходы на обучение украинских военнослужащих и переданной недавно партии танков Leopard 2A4.

«Но я хочу здесь подчеркнуть, что только наши совместные действия — действия всего свободного мира — могут склонить чашу весов этого несправедливого конфликта в нужную сторону. Что касается вопроса о самолетах, то решения по этому вопросу необходимо принимать на более широком союзническом уровне».

Министр обороны также коснулся темы инцидента с попаданием на территорию Польши зенитной ракеты, повлекшего человеческие жертвы. Отвечая на вопрос журналистки, готова ли была Польша тогда вступить в войну, Блащак сказал:

«Да, это была исключительная ситуация. Войско Польское готово к любым неожиданностям, но прежде всего мы должны сохранять хладнокровие и быть ответственными. Пока ситуация не прояснилась (особенно в контексте войны в Украине) было бы крайне нерационально предпринимать какие-либо действия, которые могли бы поставить под угрозу Польшу или любую другую страну NATO. Мы должны были реагировать взвешенно и ответственно во время этого кризиса. И за такое отношение нас хвалили наши партнеры как в NATO, так и в ЕС».

Установки MIM-104 Patriot не только количественно усилят ПВО и ПРО Украины, но и позволят сбивать цели, ранее практически недоступные. К ним относятся баллистические ракеты комплексов «Искандер», ракеты с баллистической траекторией Х-22, окологиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал» и «Циркон». Страна-агрессор россия обладает некоторым запасом таких ракет и не оставляет цели приобрести баллистические ракеты у Ирана, средства противодействия им остро актуальны.