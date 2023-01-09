Первые потребительские SSD с поддержкой PCIe 5.0 и скоростью чтения 12000 МБ/с выйдут в 2023 году

Твердотельные накопители PCIe 5.0 ожидались момента выхода в 2021 году процессоров Intel Alder Lake с поддержкой этого стандарта. Прошлый год не изменил ситуацию, но 2023 вполне может стать годом появления потребительских твердотельных накопителей с поддержкой нового скоростного порта.

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На CES 2023 четыре производителя продемонстрировали пять моделей твердотельных накопителей PCIe 5.0, поступающих в продажу в этом или следующем году. Компании Adata, Gigabyte, MSI и Patriot не разрабатывают собственные контроллеры или памяти NAND – большинство накопителей используют контроллер Phison E26, кроме Adata с Silicon Motion (SMI) SM2508.

Контроллеры Phison PS5026-E26 и SMI SM2508

Почти все накопители используют контроллер Phison PS5026-E26 (или E26 для краткости). 12-нм контроллер имеет 8 каналов и обеспечивает до 2400 МТ/с с теоретической максимальной скоростью последовательного чтения в 14 000 МБ/с и скоростью последовательной записи до 11 800 МБ/с. Ни одно из продемонстрированных устройств не рассчитано на столь высокие скорости.

Phison E26 может похвастаться выполнением до 1,5 млн операций чтения в секунду и 2 млн – при записи. Для достижения максимальных скоростей накопитель должен иметь идеальную прошивку и очень быструю флэш-память NAND.

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Все накопители на базе Phison работают в паре с 232-слойной памятью Micron NAND. Любой диск со скоростью чтения 10 000 МБ/с будет использовать память 1600 МТ/с, выпуск которой ожидается во втором квартале этого года. Те, у кого скорость чтения составляет 12 000 МБ/с, используют память со скоростью 2 000 МТ/с, выходящую в конце второго или начале третьего квартала. Скорость чтения 14 000 МБ/с соответствует памяти 2400 МТ/с, которая может появиться лишь в четвертом квартале.

Для 4-канального 12-нм контроллера SM2508 от Silicon Motion заявлено до 2 млн операций ввода-вывода в секунду при чтении и записи, а также скорость чтения до 14 000 МБ/с и записи до 12 000 МБ/с.

Накопители PCIe 5.0

MSI выпустит два SSD на базе контроллера Phison E26. MSI Spatium M570 Pro получит быструю флэш-память Micron NAND 2000 МТ/с и скорости чтения/записи 12 000/10 000 МБ/с. Более медленный Spatium M570 работает с NAND-памятью 1600 МТ/с и обеспечивает скорость 10 000 МБ/с.

M570 Pro оснащается «тепловой конструкцией следующего поколения» – испарительной камерой с ребристым радиатором поверх плоской пластины испарительной камеры и закрытым кожухом геометрической формы. M570 имеет простой алюминиевый радиатор с ребрами, но без испарительной камеры. Оба накопителя будут доступны емкостью 1, 2 или 4 ТБ. На выставке проводилось тестирование M570 Pro, накопитель показал скорость последовательного чтения и записи 12 342 и 11 814 МБ/с. Spatium M570 появится во втором квартале 2023 года, а M570 Pro появится позже.

Компания Adata продемонстрировала еще неназванный твердотельный накопитель PCIe 5.0, который будет выпущен под игровым брендом XPG. XPG SSD — единственный накопитель с контроллером Silicon Motion SM2508. Он получит металлический радиатор с миниатюрным вентилятором и опорную плиту из нержавеющей стали. Adata не сообщила тип используемой памяти и сроков выхода, но по слухам накопитель не стоит ожидать ранее 2024 года.

Gigabyte представила твердотельный накопитель PCIe 5.0 Aorus Gen5 10000 еще летом. Компания не назвала предполагаемую дату выпуска, однако можно ожидать его выхода в то же время, что и MSI Spatium M570 Pro – оба имеют одинаковые компоненты. Особенность Aorus Gen5 – возможность комплектации гигантским радиатором, который можно видеть на фото.

У Patriot также есть твердотельный накопитель PCIe 5 на базе контроллера Phison E26 и NAND 2000 MT/S. Другие подробности и дата выпуска неизвестны, но накопитель выглядит похожим на MSI M570 Pro. Он будет доступен с емкостью от 1 до 4 ТБ. О системе охлаждения говорить, похоже, рано – большой радиатор с вентилятором не выглядит готовым, скорее это инженерный вариант.

Источник: Tom`s Hardware