Первым серийным автомобилем с виртуальными наружными зеркалами станет Lexus ES, но продаваться он будет только в Японии

Первым серийным автомобилем, который получит виртуальные наружные зеркала, скорее всего станет Lexus ES 2019 модельного года. В отличие от электрического кроссовера Audi e-tron, создатели которого подробно рассказали о преимуществах данного решения, японский седан выйдет на родном для себя рынке, где замена зеркал камерами официально разрешена.

Боковые зеркала не исчезли полностью, однако они стали намного компактнее, а значит аэродинамика автомобиля заметно улучшилась. Два боковых блока содержат камеры, которые непрерывно снимают пространство за автомобилем и «стримят» видеопоток на пятидюймовые мониторы, размещенные в салоне рядом с передней стойкой.

Инженеры Lexus отметили, что специальная форма внешних камер не только улучшает аэродинамику, уменьшает шум и помогает экономить топливо, но также самостоятельно избавляется во время движения от налипшего снега и капель дождя. Так как используется не обычное, а «умное» зеркало, система способна подстраиваться под дорожные условия — например, как только водитель включил сигнал поворота, автоматически меняется угол обзора, чтобы помочь безопасно перестроиться в соседнюю полосу.

Отметим, что в данный момент виртуальные камеры запрещены в США и разрешены в Японии и отдельных европейских странах, однако японский автопроизводитель будет предлагать Lexus ES с такими зеркалами только на локальном рынке. Японцы смогут приобрести такой автомобиль уже в октябре текущего года, тогда как электрокроссовер Audi e-tron появится в автосалонах Европы только в 2019 году.

Источник: Autoblog