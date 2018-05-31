Электрокроссовер Audi e-tron оснастят виртуальными наружными зеркалами, которые помогут увеличить запас хода на трассах

В Audi напомнили, что чем лучше аэродинамика электромобиля, тем больший запас хода он сможет показать от полного заряда батарей. При разработке нового Audi e-tron этому аспекту было уделено особое внимание, благодаря чему кроссовер не только получил весьма низкий коэффициент лобового сопротивления всего 0,28, но и впервые в серийных автомобилях — виртуальные наружные зеркала, дополнительно снижающие сопротивление потоку воздуха.

По оценке специалистов Audi, каждая сотая часть коэффициента, выигранная за счет оптимизации, позволяет получить дополнительные 5 км запаса хода при типичной эксплуатации. В свою очередь, достигнутый коэффициент 0,28 на 0,07 пунктов ниже, чем у типичного кроссовера с такими же габаритами, то есть разработчики смогли «добавить» порядка 35 км запаса хода исключительно за счет оптимизации аэродинамики. В итоге, разработчикам удалось добиться запаса хода в 400 км (250 миль) по достаточно жесткому измерительному циклу WLTP.

Для оптимизации силуэта электромобиля использовалась аэродинамическая труба, в которой прототип провел более 1000 часов. Инженеры «продували» Audi e-tron со скоростью до 300 км/ч, чтобы найти узкие места и снизить не только лобовое сопротивление, но и аэродинамачиеские шумы, возникающие при высоких скоростях движения.

Не секрет, что аэродинамическое сопротивление оказывает максимальное влияние (больше, чем сопротивление качению и инерция движения) на запас хода во время длительных поездок, например по скоростным трассам. А вот в условиях городских дорог вклад аэродинамики в снижение запаса хода минимальный, так как в этом случае электромобиль обычно не разгоняется до высоких скоростей.

Именно для первого случае в Audi решили реализовать «виртуальные наружные зеркала», основанные на камерах, которые занимают намного меньше места, а значит и заметно меньше влияют на лобовое сопротивление. Эта система будет предлагаться в качестве дополнительной опции. Компактные камеры уменьшают габаритную ширину электромобиля на 15 см по сравнению с классическими зеркалами и вдобавок снижают аэродинамические шумы за счет особой формы. Изображение, снятое камерами, выводится на пару OLED-дисплеев, размещенных в промежутке между дверями и приборной панелью. Предусмотрено три режима отображения в зависимости от условий движения: по трассе, во время поворота, во время парковки.

Также для оптимизации аэродинамики разработчики использовали адаптивную пневмоподвеску, которая автоматически снижает дорожный просвет на 26 мм при движении на скоростях свыше 120 км/ч. Днище корпуса полностью закрыто защитой батареей, при этом форма поверхности оптимизирована для прохождения потока воздуха без завихрений.

Место, в котором у обычных автомобилей расположена радиаторная решетка, прикрыта двумя жалюзи Singleframe с электрическим управлением. В обычном состоянии они закрыты, но если трансмиссии понадобится охлаждение, то система автоматически откроет жалюзи. По аналогичной схеме работает и охлаждение передних тормозов, направляя в случае необходимости поток воздуха под колесные арки, где установлены специальные 19-дюймовые колеса (255/55) — они тоньше, чем стандартные и даже надписи на боковинах сделаны «вдавленными», а не выпуклыми во избежание завихрений.

Напомним, что продажи серийной версии электрокроссовера Audi e-tron запланированы на конец 2018 года, а до 2020 года производитель собирается также выпустить компактный ситикар и премиальный седан Audi E-Tron GT.

Источник: Audi