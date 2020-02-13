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Первый электрокроссовер Skoda получил имя ENYAQ, это будет серийная версия концепта Skoda Vision iV на платформе VW MEB

Первый электрокроссовер Skoda получил имя ENYAQ, это будет серийная версия концепта Skoda Vision iV на платформе VW MEB

Первый электрокроссовер Skoda получил имя ENYAQ, это будет серийная версия концепта Skoda Vision iV на платформе VW MEB


Чешский автопроизводитель Skoda, входящий в состав концерна Volkswagen AG, объявил имя своего первого серийного электрокроссовера — ENYAQ. В основе нового обозначения лежит ирландское имя Enya, которое обозначает «источник жизни», в свою очередь оно основано на слове Eithne, обозначающем «сущность» или «дух».

По аналогии с другими SUV бренда (KODIAQ, KAROQ, KAMIQ) имя модели ENYAQ заканчивается на «Q», а на первое место ожидаемо вынесен символ «E» (electromobility). Подчеркнем, что ENYAQ станет первым серийным электрокроссовером бренда, тогда как первым серийным электромобилем компании стал сити-кар Skoda Citigo-e iV.

Электрокроссовер Skoda ENYAQ будет основан на модульной платформе Volkswagen MEB, которая будет использована в целом ряде новых моделей брендов концерна.

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По сути, это будет серийная версия концепта Skoda Vision iV, представленного на Женевском автосалоне прошлого года. Основные характеристики концепта и серийной версии будут весьма схожи, так что новинка скорее всего получит пару двигателей мощностью 225 кВт, батарею на 83 кВтч и запас хода 500 км по циклу WLTP.

Чешская компания обещает начать продажи электрокроссовера Skoda ENYAQ уже в 2021 году, а уже к 2025 году надеется довести долю электромобилей в своей структуре продаж до 25%. Для этого начиная с 2021 года автопроизводитель инвестирует в разработку электрических моделей 2 млрд евро, в результате чего в ближайшие годы на рынок будут выпущены более 10 электромобилей Skoda.

Источник: Skoda

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