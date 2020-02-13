Первый электрокроссовер Skoda получил имя ENYAQ, это будет серийная версия концепта Skoda Vision iV на платформе VW MEB

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Чешский автопроизводитель Skoda, входящий в состав концерна Volkswagen AG, объявил имя своего первого серийного электрокроссовера — ENYAQ. В основе нового обозначения лежит ирландское имя Enya, которое обозначает «источник жизни», в свою очередь оно основано на слове Eithne, обозначающем «сущность» или «дух».

По аналогии с другими SUV бренда (KODIAQ, KAROQ, KAMIQ) имя модели ENYAQ заканчивается на «Q», а на первое место ожидаемо вынесен символ «E» (electromobility). Подчеркнем, что ENYAQ станет первым серийным электрокроссовером бренда, тогда как первым серийным электромобилем компании стал сити-кар Skoda Citigo-e iV.

Электрокроссовер Skoda ENYAQ будет основан на модульной платформе Volkswagen MEB, которая будет использована в целом ряде новых моделей брендов концерна.

По сути, это будет серийная версия концепта Skoda Vision iV, представленного на Женевском автосалоне прошлого года. Основные характеристики концепта и серийной версии будут весьма схожи, так что новинка скорее всего получит пару двигателей мощностью 225 кВт, батарею на 83 кВтч и запас хода 500 км по циклу WLTP.

Чешская компания обещает начать продажи электрокроссовера Skoda ENYAQ уже в 2021 году, а уже к 2025 году надеется довести долю электромобилей в своей структуре продаж до 25%. Для этого начиная с 2021 года автопроизводитель инвестирует в разработку электрических моделей 2 млрд евро, в результате чего в ближайшие годы на рынок будут выпущены более 10 электромобилей Skoda.

Источник: Skoda