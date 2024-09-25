Первый тизер мультсериала «Головоломка» — о взрослении Райли и «студии мечтаний» в ее голове

Действие сериала, получившего название «Dream Productions», происходит между событиями мультфильмов «Головоломка» и «Головоломка 2».
«Райли взрослеет, а ее воспоминания нуждаются в дополнительной обработке. Поэтому Радость и остальные эмоции отправляют их в Dream Productions, где мечты действительно сбываются — вовремя и в пределах определенного бюджета», — говорится в описании к сериалу.
Сценарий к спинофу мультфильма «Головоломка» написал Майк Джонсон (он же выступил режиссером), а Жаклин Саймон привлекли в качестве продюсера. Эми Полер, Майя Рудольф, Элли Маки, Кенсингтон Таллман, Лиза Лапира, Тони Гейл, Льюис Блэк и Филлис Смит озвучили персонажей.
Сериал «Dream Productions» дебютирует на Disney+ уже 11 декабря 2024 года и будет состоять из четырех эпизодов.
Оригинальный мультфильм «Головоломка» Питера Доктера дебютировал в 2015 году и стал хитом, собрав $800 млн по всему миру. В то же время сиквел, который вышел в этом году, превзошел эти достижения и стал «самым богатым» мультфильмом в истории с кассой в $1,5 млрд (а также первым анимационным фильмом, который заработал более $1 млрд только в международном прокате).
Сейчас в Pixar обсуждают идеи мультфильма «Головоломка 3».
«Головоломка 2» обогнал «Мстителей» и вошел в ТОП 10 «самых богатых» фильмов в истории
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