«Головоломка 2» — официально «самый богатый» мультфильм в истории с кассой в $1,5 млрд

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Сиквел «Головоломки» заработал $1,462 млрд по всему миру, превзойдя предыдущего лидера, «Холодное сердце 2», с $1,454 млрд.

В настоящее время у Disney 7 из 10 «самых богатых» анимационных фильмов в истории — и 5 из них созданы Pixar. («Король Лев» от Disney 2019 года не считается анимационным фильмом студии, потому что был выпущен от имени Disney Live Action, а не под одним из анимационных лейблов).

«Головоломка 2» также поднялся в общем списке самых кассовых фильмов: он занял 13-е место после «Топ Ган: Меверик» и обогнал «Барби».

Рекордные показатели мультфильм фиксировал еще во время открытия — с лучшим стартом для анимационного фильма в $295 млн, а всего за 19 дней «Головоломка 2» пересек отметку в один миллиард. В начале июля «Головоломка 2» достиг звание лучшего фильма в истории Pixar.

«Головоломка 2» — это сиквел оригинальной истории 2015 года от Питера Докстера, в которой рассказывалось об 11-летней Райли и ее пяти эмоциях (Радость, Печаль, Отвращение, Страх и Гнев). Во втором фильме в голове более взрослой главной героини появляются «новые гости» — в частности, и Тревожность. Режиссером «Головоломки 2» выступил Келси Манн, также к проекту вернулась сценаристка Мэг Лефов. Производство продолжения обошлось в $200 млн.

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Источник: Deadline

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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