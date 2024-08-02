«Головоломка 2» обогнал «Мстителей» и вошел в ТОП 10 «самых богатых» фильмов в истории

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Мультфильм Disney и Pixar вошел в перечень 10 самых кассовых фильмов мира — на данный момент «Головоломка 2» заработал $1,524 млрд в прокате, что позволило ему подвинуть с топа «Мстителей» с $1,521 млрд

Как отмечает Deadline, только за границей «Головоломка 2» заработал $905,1 млн — в Мексике, к примеру, мультфильм стал самым кассовым в истории с более чем $100 млн кассы. Дома в Северной Америке творение Disney и Pixar собрало около $618,8 млн.

Кроме Мексики в 10 лучших для мультфильма рынков вошли Бразилия ($77,3 млн), Великобритания ($64,9 млн), Корея ($58,2 млн), Франция ($55,6 млн), Италия ($47,1 млн), Китай ($45,9 млн), Германия ($44,7 млн), Испания ($44,4 млн) и Австралия ($35,1 млн). Также только сегодня стартуют показы в Японии.

По Украине свежих данных нет, однако ранее официальный дистрибьютор ленты Kinomania рассказал Суспільному, что после второго уик-энда «Головоломка 2» собрал 61 млн гривен и привлек в кинотеатры около 400 тысяч зрителей

С момента дебюта «Головоломка 2» демонстрировал впечатляющие показатели кассы — мультфильму понадобилось всего 19 дней, чтобы достичь вехи в $1 млрд. В начале июля он получил звание самого кассового фильма в истории Pixar, а неделю назад обошел «Холодное сердце 2» и стал самым кассовым мультфильмом в истории.

«Головоломка 2» — это сиквел оригинальной истории 2015 года от Питера Докстера, в которой рассказывалось об 11-летней Райли и ее пяти эмоциях (Радость, Печаль, Отвращение, Страх и Гнев). Во втором фильме в голове более взрослой главной героини появляются «новые гости» — в частности, и Тревожность. Режиссером «Головоломки 2» выступил Келси Манн, также к проекту вернулась сценаристка Мэг Лефов. Производство продолжения обошлось в $200 млн.

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