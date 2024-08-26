«Головоломка 2» — первый в мире мультфильм, который заработал $1 млрд в международном прокате

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Кассовые сборы анимационного фильма «Головоломка 2» превысили $1 млрд в международном прокате — первый в мире мультфильм, преодолевший эту веху («Король Лев», заработавший $1,1 млрд за рубежом, Disney классифицирует как «живой» фильм).

По данным Variety, всего 12 релизов в истории собирали более $1 млрд международной кассы.

Крупнейшими зарубежными рынками для «Головоломки 2» стали Мексика ($102,2 млн), Бразилия ($80 млн), Великобритания ($72,7 млн), Франция ($62,6 млн) и Корея ($60,8 млн).

Сейчас сиквел «Головоломки» — самый кассовый фильм года и самый кассовый анимационный фильм в истории («Холодное сердце 2» опустился на вторую строчку) с общими заработками в $1,649 млрд.

Для Disney 2024 год стал чрезвычайно успешным в плане кино (важное уточнение, потому что с сериалами студии пока не везет) — кроме «Головоломки 2» кассу студии существенно пополнил «Дэдпул и Росомаха», который отметился собственным рекордом, как самый кассовый фильм с рейтингом R ($1,21 млрд). Сейчас фильм с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом — восьмой по кассе в общем рейтинге Marvel (ожидается, что вскоре он опередит «Железного человека 3»). Также успешным запуском отметился «Чужой: Ромул» с кассовыми заработками в $225,4 млн.

«Головоломка 2» — это сиквел оригинальной истории 2015 года от Питера Доктера, в которой рассказывалось об 11-летней Райли и ее пяти эмоциях (Радость, Печаль, Отвращение, Страх и Гнев). Во втором фильме в голове более взрослой главной героини появляются «новые гости» — в частности, и Тревожность. Режиссером «Головоломки 2» выступил Келси Манн, также к проекту вернулась сценаристка Мэг Лефов. Производство продолжения обошлось в $200 млн.

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На данный момент в студии уже обсуждают идеи по «Головоломки 3» и сериальную версию мультфильма.

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