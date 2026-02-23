Американские ВВС впервые в истории доставили ядерный реактор "по воздуху"

Впервые в мире транспортные самолеты Пентагона C-17 Globemaster III доставили малый модульный реактор мощностью 5 МВт с авиабазы ВВС США Марч в Калифорнии на авиабазу Хилл в штате Юта.





В рамках программы «Янус» 15 февраля была проведена операция «Виндлорд» с участием трех C-17 с 8 модулями микрореактора нового поколения Ward250 на борту. Модули упаковали в контейнеры и загрузили на поддоны для быстрого развертывания. Операцию проводило 62 авиакрыло, единственное подразделение ВВС США, лицензированное на транспортировку ядерного оружия. Было продемонстрировано, что ядерный реактор можно транспортировать самолетами, подобно любому другому движимому объекту и доставлять в отдаленные места при наличии взлетно-посадочной полосы длиной 1000 м.

Доставленный самолетами реактор соберут, заправят и запустят в работу в рекордно короткие сроки. Запуск этого Ward250 ожидается 4 июля этого года, в соответствии с президентским указом № 14301. Хотя до этого осуществлялись попытки транспортировать ядерный реактор самолетами, это впервые, когда готовый Ward250 был доставлен в рамках повторяющейся, ориентированной на коммерческое использование логистической цепи, предназначенной для оперативного военного и промышленного использования. Программа «Янус» призвана обеспечить растущую потребность американских военных в надежных источниках электроэнергии как в отдаленных, так и в обычных районах.

На некоторых военных базах, например, на Аляске, используются длинные, сложные и затратные цепи поставок топлива и электроэнергии. К тому же внутренняя электросеть США стареет и становится все менее надежной. Недавние распоряжения штатов и федерального правительства, требующие полагаться на ветровую и солнечную энергию, еще больше усложнили доступ к электричеству, особенно при суровых погодных условиях.





Программа «Янус» направлена на быстрое развертывание малых модульных реакторов там, где это необходимо как для военных целей, так и для ликвидации последствий стихийных бедствий. Это будет помогать поддерживать военные базы в полностью рабочем состоянии и продвигать технологии, которые ускорят возрождение атомной энергетики США.

Миниреактор Ward250, построенный компанией Valar Atomics, представляет собой высокотемпературный газоохлаждаемый реактор, работающий на трехструктурно-изотропном ядерном топливе. Это гранулы высокообогащенного урана размером с семечко. Эти гранулы, обогащенные от 5% до 20%, покрыты слоями углерода и керамических материалов и имеют форму шариков. Они подаются в реактор через бункер и в ходе протекания ядерной реакции охлаждаются гелием до рабочей температуры 750 °C. Ядерная реакция является саморегулируемой, а охлаждение в значительной степени пассивное, что обеспечивает системе существенный запас безопасности.

Ранее ITC сообщал, что Великобритания строит первую атомную электростанцию с малым модульным реактором. В то же время в исследовании американских ученых из Мичиганского университета утверждается, что новый физический алгоритм открывает путь к созданию ядерных микрореакторов, способных автономно регулировать выходную мощность в зависимости от потребности.

