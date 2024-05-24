Google строит интернет-кабель, который пройдет по Африке и соединит ее с Австралией

Google строит первый подводный оптоволоконный кабель, который напрямую соединит Африку с Австралией, помогая укрепить доступ к Интернету в одной из наименее связанных частей мира. Кабель под названием Umoja следует за кабелем Google Equiano, который соединяет Африку с Европой.

Новая линия начнется в Кении и пройдет по суше через Уганду, Руанду, Конго, Замбию, Зимбабве и Южную Африку, а затем пересечет океан до Австралии, сообщила компания в блоге в четверг. Новая инфраструктура улучшит покрытие на континенте, который в этом году пострадал от поврежденных кабелей. Сейчас налицо относительно мало подводных сообщений с Африкой и ограниченная наземная инфраструктура, что затрудняет перенаправление трафика.

На этой неделе президент США Джо Байден и президент Кении Уильям Руто встретятся в Вашингтоне во время государственного визита, целью которого является углубление связей США с Африкой. Континент становится новой ареной глобальной конкуренции за влияние, когда речь идет о технологиях и связи. На этой неделе Microsoft заявила, что планирует построить в Кении геотермальный центр обработки данных стоимостью $1 млрд как часть многолетнего плана значительного увеличения мощностей облачных вычислений в Восточной Африке.

«Доступ к новейшим технологиям, поддерживаемый надежной и устойчивой цифровой инфраструктурой, имеет решающее значение для роста экономических возможностей. Это важный момент для пути цифровой трансформации Кении», — говорит Мег Уитмен, посол США в Кении и бывший исполнительный директор e-Bay.

Наземный путь Umoja был построен в сотрудничестве с Liquid Technologies, чтобы сформировать высокомасштабируемый маршрут через Африку, включая точки доступа, которые позволят другим странам воспользоваться преимуществами сети.

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Источник: Bloomberg

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