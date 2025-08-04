Первый взгляд на консоль GPD Win 5 с AMD Strix Halo: производительность как у RTX 4060

Компания GPD постепенно раскрывает детали о Win 5 — новой портативной игровой консоли, которая впервые использует мощный APU AMD Strix Halo. Это важный шаг для портативного гейминга, ведь устройство обещает производительность на уровне видеокарт среднего класса, имея до 40 вычислительных блоков RDNA 3.5 — и все это в компактном корпусе.

Недавно GPD показала, как консоль Win 5 справляется с игрой Black Myth: Wukong. Устройство обеспечивало высокую частоту от 170 до 212 кадров в секунду. А теперь во время выставки ChinaJoy компания продемонстрировала Win 5 со съемным аккумулятором.

Из-за высоких требований к мощности и охлаждению для APU с TDP более 45 Вт, инженеры GPD установили два вентилятора. Встроенного аккумулятора нет — вместо этого используется модульная батарея, которую нужно подключать отдельно для работы в мобильном режиме. Пока это все еще инженерный прототип, а не коммерческий вариант консоли. В будущем еще возможны изменения в конструкции.

На видео можно увидеть, как к консоли подключается батарея. Однако стоит заметить, что этот ролик не от самой GPD, а от техноблогера, который посетил ChinaJoy. В названии видео звучит громкое обещание — производительность уровня видеокарты GeForce RTX 4060. Правда, подтверждений этому пока нет. Возможно, это справедливо в ограниченных по мощности сценариях, но реальные тесты пока отсутствуют.

В комментариях под видео и на форумах реакции пользователей довольно неоднозначные — даже среди преданных фанатов GPD. Главные претензии касаются дизайна и эргономики. Консоль зависит от большого зарядного блока, подобного тем, что используют ноутбуки, и внешней батареи, которую нельзя использовать как павербанк. USB-C зарядка не поддерживается, хотя стандарт USB-C 4.0 уже позволяет передавать до 240 Вт энергии.

Разъем питания типа barrel jack кажется устаревшим (напоминает старые ноутбуки Dell XPS), а отсутствие встроенной батареи означает, что консоль не может работать без подключения к питанию или без большой съемной батареи. Должна быть хотя бы минимальная встроенная батарея, которая позволила бы заменить внешний аккумулятор в дороге.

Пользователи также жалуются на неудобное расположение кнопки питания, которую легко случайно нажать. В GPD Win 5 также нет физической клавиатуры, как у модели Win 4, и отсутствует порт OCuLink, который позволял бы подключение внешней видеокарты.

GPD Win 5 — это первая портативная консоль на базе Strix Halo, поэтому ее можно считать лишь стартовой точкой. Другие производители, в частности AYANEO, уже подтвердили разработку своих устройств на этом APU. Например, модель NEXT2 получит встроенный аккумулятор, хотя и будет иметь значительно больший корпус — вероятно, размером с AYANEO KUN. Ранее процессоры Ryzen AI Max+ 395 появлялись лишь в планшетах и мини-ПК, обычно с высокими ценами.

Источник: videocardz