GPD WIN 5: первая портативная консоль с AMD Ryzen AI Max+ 395 выдает более 200 FPS в Wukong

Компания GPD, известная своими мини-ПК і портативными геймерскими устройствами, впервые показала в работе карманную консоль на базе флагманского чипа AMD Strix Halo — Ryzen AI Max+ 395. В коротком видео видно, как на устройстве идет популярная игра Black Myth: Wukong, причем с частотой от 170 до 212 кадров в секунду. Это первое официальное подтверждение появления мощной игровой консоли с чипом AMD нового поколения.

Напомним, линейка Ryzen AI Max+ была представлена на CES 2025. Модель Ryzen AI Max+ 395 — это флагман с мощным сочетанием графики RDNA 3.5, вычислительных ядер с архитектурой Zen 5 и быстрой памяти с пропускной способностью до 256 ГБ/с. Это решение идеально подходит для высокопроизводительных мобильных ПК, хотя до сих пор подобные устройства оставались лишь слухами.

Известно, что новинка называется GPD WIN 5, но производитель пока не раскрыл ее полные характеристики. В видео заметно, что температура процессора держится на уровне 65°C, энергопотребление CPU колеблется между 55-58 Вт, а графический адаптер Radeon 8060S работает на частоте около 2,5 ГГц. Качество графики в игре не указано, поэтому пока сложно оценить эффективность полноценно. Однако даже в таком виде результат выглядит многообещающим.

Breaking news! The GPD WIN 5 is expected to make its debut at Chinajoy 2025 pic.twitter.com/G6cwqajspJ

