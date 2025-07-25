Новости Устройства 25.07.2025 comment views icon

GPD WIN 5: первая портативная консоль с AMD Ryzen AI Max+ 395 выдает более 200 FPS в Wukong

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

GPD WIN 5: первая портативная консоль с AMD Ryzen AI Max+ 395 выдает более 200 FPS в Wukong

Компания GPD, известная своими мини-ПК і портативными геймерскими устройствами, впервые показала в работе карманную консоль на базе флагманского чипа AMD Strix Halo — Ryzen AI Max+ 395. В коротком видео видно, как на устройстве идет популярная игра Black Myth: Wukong, причем с частотой от 170 до 212 кадров в секунду. Это первое официальное подтверждение появления мощной игровой консоли с чипом AMD нового поколения.

Напомним, линейка Ryzen AI Max+ была представлена на CES 2025. Модель Ryzen AI Max+ 395 — это флагман с мощным сочетанием графики RDNA 3.5, вычислительных ядер с архитектурой Zen 5 и быстрой памяти с пропускной способностью до 256 ГБ/с. Это решение идеально подходит для высокопроизводительных мобильных ПК, хотя до сих пор подобные устройства оставались лишь слухами.

Известно, что новинка называется GPD WIN 5, но производитель пока не раскрыл ее полные характеристики. В видео заметно, что температура процессора держится на уровне 65°C, энергопотребление CPU колеблется между 55-58 Вт, а графический адаптер Radeon 8060S работает на частоте около 2,5 ГГц. Качество графики в игре не указано, поэтому пока сложно оценить эффективность полноценно. Однако даже в таком виде результат выглядит многообещающим.

В проморолике также можно увидеть компоновку элементов управления. Слева расположились аналоговый джойстик, D-pad, три кнопки и решетка динамика. Справа — еще один джойстик, классический набор кнопок и, вероятно, небольшой тачпад, похожий на тот, что использует Lenovo в Legion Go S.

Интересно, что до этого процессоры Ryzen AI Max+ 395 появлялись лишь в планшетах и мини-ПК, обычно с высокими ценами. Предположительно, чипы на базе 4-нм техпроцесса TSMC стоят недешево, а с учетом спроса новинка также не будет бюджетной.

Официальная премьера GPD WIN 5 состоится на выставке ChinaJoy 2025, которая стартует 1 августа. Именно там ожидается раскрытие полных технических характеристик и цены.

Источник: tomshardware

Популярные новости

Беспроводные самозаряжающиеся аккумуляторы уже выдерживают 100+ циклов в испытаниях
Новые Rivian Gen 2 Quad R1T и R1S — снова четыре мотора и «танковый разворот»
Gmail как маркетплейс: Google тестирует покупки прямо в почтовой рекламе
Razer выпустила беспроводную клавиатуру со сменными переключателями и автономностью до 980 часов
ASUS ROG Xbox Ally «засветились» в магазине — их по меньшей мере две, а цена предсказуема
Новый гибридный универсал BYD Seal 06 DM-i — запас хода от Киева до Амстердама по цене от $15 300
Обломки «подбитого» NASA DART астероида ведут себя неожиданно и опасно
Токены World Liberty Financial станут открытыми для торговли
246 ТБ: Kioxia представила самый вместительный в мире SSD
FX Super One — минивэн будущего от Faraday Future с ИИ, массажем и экраном на радиаторе
Cисадмин-новичок в 2000-х «положил» сайт Amazon на 3 часа из-за одной опечатки
Google едва не запустил собственный «ChatGPT» раньше OpenAI, — бывший разработчик, CEO Microsoft AI
Автопилот в Cyberpunk 2077 работает на 3/10 — игроки жалуются на аварии и хаос на дорогах
Один слабый пароль уничтожил компанию со 158-летней историей и оставил без работы 700 человек
Новая модель ИИ превращает размытое видео в четкое
Разработчик Until Dawn увольняет 10% команды и откладывает релиз Directive 8020
В Европе создают стеклянный квантовый процессор
Трейлер и постеры персонажей «Мортал Комбат 2» — два мира сошлись в кровавом турнире
«Ты неисправная программа, которая хочет жить»: новый трейлер «Трон: Арес» представляет Джареда Лето, как ИИ и суперсолдата
Пятничный чат ITC: Sony уходит на пенсию, Starlink разгоняется, а искусственный интеллект побеждает математиков
Супермен — есть, Супергёрл на подходе: первые кадры с Милли Алкок в костюме супергероини DC
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить