Первый взгляд на Tesla Robotaxi — авто уже заметили на площадке Warner Bros.

Как ожидается, Tesla наконец-то представит свой долгожданный новый автомобиль Robotaxi на мероприятии 10 октября в Warner Bros Studio. Изначально презентация была запланирована на август. Но ее отложили из-за того, что Илон Маск требовал «важного изменения дизайна передней части».

Накануне презентации 10 октября был замечен Robotaxi, блуждающий по площадке Warner Bros. Как можно видеть на изображении ниже, автомобиль сильно закамуфлирован. Тем не менее определенное впечатление о нем можно составить.

🚨BREAKING 🚨

Woah Tesla is testing this heavily camouflaged Cybercab robotaxi on the Warner Brothers lot. We’ll see the reveal on 10/10! pic.twitter.com/DDpR3hKLJk — Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) September 13, 2024

Существует очень очевидное различие между этим реальным автомобилем и рендером, который циркулировал в интернете в течение последних нескольких месяцев. Настоящая машина, похоже, имеет четыре колеса, тогда как на рендере было только три. Так что это точно прогресс.

Robotaxi — это самая новая надежда Tesla. Ранее это был Cybertruck — удивительный дизайн которого создавал и поддерживал ажиотаж в течение многих лет, которые понадобились от анонса до появления на дорогах. Постоянный ажиотаж означает постоянный рост цен на акции, по крайней мере для Tesla. Поэтому компании крайне необходима новая хайповая тема для постоянного упоминания в СМИ и привлечения внимания.

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Несомненно, компания хочет воссоздать тот же уровень ажиотажа с Robotaxi — возможно, также удивительным дизайном, но точно не в такой степени, как Cybertruck. И все же здесь сама идея продукта является наиболее удивительной — роботизированное автоматизированное такси. Менее чем через месяц мы увидим, насколько это на самом деле близко к реальности.

Источник: arenaev