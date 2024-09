Первый взгляд на Tesla Robotaxi — авто уже заметили на площадке Warner Bros.

Как ожидается, Tesla наконец-то представит свой долгожданный новый автомобиль Robotaxi на мероприятии 10 октября в Warner Bros Studio. Изначально презентация была запланирована на август. Но ее отложили из-за того, что Илон Маск требовал «важного изменения дизайна передней части».

Накануне презентации 10 октября был замечен Robotaxi, блуждающий по площадке Warner Bros. Как можно видеть на изображении ниже, автомобиль сильно закамуфлирован. Тем не менее определенное впечатление о нем можно составить.

🚨BREAKING 🚨

Woah Tesla is testing this heavily camouflaged Cybercab robotaxi on the Warner Brothers lot.

We’ll see the reveal on 10/10! pic.twitter.com/DDpR3hKLJk

— Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) September 13, 2024