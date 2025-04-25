Новости Крипто 25.04.2025 в 19:35 comment views icon

ARK Invest: даже при худшем сценарии биткоин будет стоить $300 тыс. к 2030 году

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новостей

ARK Invest: даже при худшем сценарии биткоин будет стоить $300 тыс. к 2030 году

Что-то все снова заговорили о том, как биткоин будет стоить много и даже больше. В своем прогнозе под названием Big Ideas 2025 аналитики ARK Invest выдали аж три сценария стоимости BTC до 2030 года.

  1. При первом, негативном сценарии, специалисты прогнозируют биткоин по $300 тыс.
  2. Второй, базовый сценарий, обещает цену в $710 тыс.
  3. Оптимистичный сценарий предполагает BTC по $1,5 млн.

Прогнозы ARK Invest базируются на анализе различных факторов, включая принятие биткоина институциональными инвесторами (преимущественно через спотовые ETF)его использованием как средства сохранения стоимости (особенно в условиях нестабильности национальных валют и фондовых рынков) и потенциальным ростом спроса на цифровые активы (и включение его в нацрезервы).

Также важный фактор: максимальное количество биткоинов ограничено 21 миллионом токенов, что создает дефляционное давление и потенциально повышает его ценность со временем. Развитие инфраструктуры блокчейна, такой, как Lightning Network, будет способствовать более широкому использованию биткоина в повседневных транзакциях.

На момент написания статьи биткоин торговался на уровне чуть выше $95 тыс., что свидетельствует о росте заинтересованности инвесторов в этом активе. В частности, на биржах наблюдается самый большой отток BTC с февраля 2023 года. Обычно это говорит о переходе в фазу накопления. Однако в Fidelity считают, что предложение BTC на биржах сокращается из-за покупок листинговыми компаниями.

Источник: ARK Invest

Популярные новости

Команда MELANIA тихонько распродает токены стоимостью $30 млн
Пакистан назначил основателя Binance Чанпена «CZ» Чжао членом Национального криптовалютного совета
Через год биткоин будет стоить $250 тыс. — основатель Cardano Чарльз Хоскинсон

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить