ARK Invest: даже при худшем сценарии биткоин будет стоить $300 тыс. к 2030 году

Что-то все снова заговорили о том, как биткоин будет стоить много и даже больше. В своем прогнозе под названием Big Ideas 2025 аналитики ARK Invest выдали аж три сценария стоимости BTC до 2030 года.

При первом, негативном сценарии, специалисты прогнозируют биткоин по $300 тыс. Второй, базовый сценарий, обещает цену в $710 тыс. Оптимистичный сценарий предполагает BTC по $1,5 млн.

Прогнозы ARK Invest базируются на анализе различных факторов, включая принятие биткоина институциональными инвесторами (преимущественно через спотовые ETF)его использованием как средства сохранения стоимости (особенно в условиях нестабильности национальных валют и фондовых рынков) и потенциальным ростом спроса на цифровые активы (и включение его в нацрезервы).

Также важный фактор: максимальное количество биткоинов ограничено 21 миллионом токенов, что создает дефляционное давление и потенциально повышает его ценность со временем. Развитие инфраструктуры блокчейна, такой, как Lightning Network, будет способствовать более широкому использованию биткоина в повседневных транзакциях.

На момент написания статьи биткоин торговался на уровне чуть выше $95 тыс., что свидетельствует о росте заинтересованности инвесторов в этом активе. В частности, на биржах наблюдается самый большой отток BTC с февраля 2023 года. Обычно это говорит о переходе в фазу накопления. Однако в Fidelity считают, что предложение BTC на биржах сокращается из-за покупок листинговыми компаниями.

Источник: ARK Invest