МотогоІа Razr 60 Ultra уже в Украине: 7-дюймовый OLED, Snapdragon 8 Elite и цена 55 тыс. грн

МотогогоІа выпустила новый складной смартфон Razr 60 Ultra, и эта новинка сразу поступила в продажу в Украине. Линейка Razr 2025 года также включает более доступные модели Razr и Razr Plus.

Флагманская версия МотогоІа Razr 60 Ultra получила основной 7-дюймовый SuperHD-LTPO-AMOLED-экран с разрешением 1224p, частотой 165 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 4500 нит. Производитель заявляет, что это самый большой экран среди раскладных смартфонов. Устройство также имеет внешний 4-дюймовый OLED-экран с частотой 165 Гц и поддержкой HDR10+. В этом случае пиковая яркость немного меньше — 3000 нит. С его помощью можно пользоваться приложениями без необходимости открывать смартфон.

Новый смартфон основан на флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite. Его дополняют 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 4700 мА-ч. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 68 Вт, быструю беспроводную зарядку мощностью 30 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 5 Вт. Производитель обещает до 36 часов автономной работы.

Motorola называет камеру в Razr 60 Ultra «самой совершенной в мире среди флип-смартфонов». Все благодаря 50-мегапиксельному основному модулю и 50-мегапиксельной ультраширокоугольной камере с режимом макросъемки. Телефото модуля здесь нет, хотя основная камера поддерживает цифровой зум до 30x. Также стоит отметить 50-мегапиксельную фронтальную камеру, размещенную в круглом отверстии складного дисплея.

Новинка предлагает немало функций искусственного интеллекта Moto AI. Например, пользователям доступны генерация изображений, функция Catch Me Up (краткий обзор уведомлений), Remember This и Next Move. Функция Remember This похожа на Essential Space от Nothing (аудио записи и текстовые заметки). Next Move будет подсказывать, когда уместно использовать ту или иную функцию Moto AI. Благодаря функции Look&Talk можно разблокировать смартфон одним взглядом и сразу начать разговор. Также есть интересный инструмент Playlist Studio AI, который создает музыкальные плейлисты на основе описания пользователя.

Цена МотогоІа Razr 60 Ultra в Украине составляет от 54 999 грн. Новинка завезена официально и имеет гарантию производителя 12 месяцев.