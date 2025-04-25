Экс-босс Discord назвал 3 игры, в которые будет играть после увольнения: «Я пропустил Baldur’s Gate 3, у меня есть долги»

Сооснователь Discord Джейсон Цитрон покидает пост генерального директора компании — и уже знает, что будет делать дальше.

Он еще не до конца продумал, чем будет заниматься во время перерыва, но уже точно приглядывается к трем играм, до которых давно не доходили руки. По его словам, у него есть несколько «игровых долгов» перед собой.

«У меня нет конкретных планов относительно себя. Возможно, я сделаю небольшой перерыв, чтобы провести время со своими детьми», — сказал Цитрон.

Недавно Discord объявил, что новым СЕО станет экс-вице-председатель Activision Blizzard. Правда, не все пользователи положительно восприняли такую идею, учитывая его опыт с микротранзакциями. Но Джейсон Цитрон сейчас озабочен другим — с какой игры начать?

«Мне нужно закончить Final Fantasy 7 Rebirth. У меня есть долги. Я хочу сыграть в Blue Prince. Я даже не играл в Baldur’s Gate III, верьте или нет», — сказал он

Хотя у него нет четких планов на будущее — но от игр точно не откажется. Оно и неудивительно, что Цитрон хочет сыграть в Final Fantasy — все-таки это продолжение римейка легендарного японского RPG-хита, который в 2024 году издала Square Enix. А Baldur’s Gate 3 вообще топ игра для фанатов Dungeons & Dragons. Менее известный, но интересный Blue Prince — атмосферный приключенческий детектив, где игрок ищет загадочную 46-ю комнату в семейном поместье.

Напомним, что Цитрон основал Discord в 2015 году вместе со Станиславом Вишневским. Во внутреннем блоге компании он объяснил, что «нанимает себя без работы» — то есть передает полномочия дальше, чтобы освободить пространство для нового руководства. За десять лет работы он наконец решил, что пора заняться своим досугом.

А вот Хумам Сахнини — бывший вице-председатель Activision Blizzard — вступает в должность уже 28 апреля. Ожидается, что он займется новым этапом Discord, который «выведет компанию на новый уровень». Discord не давал отдельного комментария по этому поводу — представитель компании лишь указал журналистам на блог Цитрона и его посты в X. Его уход — не типичный сценарий для техоснователей. Например, Марк Цукерберг, которому также 40, до сих пор возглавляет Meta. А Эван Шпигель, который в 2011 основал Snapchat, остается его CEO.

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Источник: Business Insider