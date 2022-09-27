Peugeot e-208 2023 года — еще большая мощность и выносливость в знакомой компактной «обертке»

Французский автопроизводитель Peugeot представил новое (третье) поколение электрического хэтчбека e-208 — одного из самых ярких представителей своего класса и популярнейших моделей в Европе. Если сжато, электрический супермини получил ту же «начинку», что и «большой брат» e-308.

Относительно конкретики дизайн фактически не изменился, а все главные улучшения сосредоточены внутри. В конце прошлого года супермини Peugeot e-208 получил существенную прибавку к запасу хода – показатель вырос на 6,5% или 22 км в абсолютных величинах. Теперь же французский автопроизводитель решил пойти еще дальше в этом направлении и «засунул» в компактный хэтчбек аппаратную базу от недавно анонсированного e-308.

Сердце Peugeot e-208 2023 года — более мощный электродвигатель, который выдает на 156 лошадиных сил (115 кВт) или на 20 л.с. (15 кВт) больше, чем раньше. Крутящий момент составляет те же 260 Нм, что у предшественника. Никакой конкретики о динамике разгона пока нет и, вероятно, новый Peugeot e-208 окажется немного ловчее предшественника, которому потребовалось 8,1 секунды на разгон от 0 до 100 км/ч.

Также стильный французский супермини получил новый 400-вольтовый аккумулятор с полезной емкостью 48,1 кВт•ч (полная — 51 кВт•ч). Это дополнительные 10,5% к выносливости — на одном заряде малыш способен преодолеть около 400 километров (по измерительному циклу WLTP). Поддерживается зарядка мощностью до 100 кВт — в этом случае батарея заряжается от 20% до 80% за 25 минут. На выбор есть три режима вождения (Eco, Normal и Sport) и два режима рекуперативного торможения.

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Одной из главных полезностей Peugeot e-208 в 2021 году стал тепловой насос, работавший вместе с датчиком влажности, расположенным в верхней части лобового стекла. В новой модели производитель также внедрил несколько приятных мелочей, таких как 16-дюймовые диски и шины с низким сопротивлением качению, а также оптимизации в коробке передач, которые позволят выиграть дополнительные километры за городом.

В салоне электромобиля царство экранов, сенсорных и физических клавиш, сочетающихся с классическими элементами традиционного французского дизайна. Имеется основной дисплей в приборном щитке и дополнительный на центральной консоли.

Peugeot называет e-208 самым продаваемым электромобилем европейского «В»-класса в 2022 году, и надеется, что обновленная модель 2023 поможет сохранить высокий спрос. Среди ключевых преимуществ производитель называет рекордно высокую энергоэффективность — среднее потребление составляет всего 12 кВт•ч на 100 км. В сравнении с оригинальной версией, выпущенной в конце 2019 года, новая способна преодолевать на одном заряде на 17,65% больше и потребляет на 15% меньше энергии.

В продажу новое поколение Peugeot e-208 поступит в 2023 году, а вот деталей по ценам, к сожалению, пока нет.