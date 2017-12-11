PGS – портативная игровая консоль с Windows 10, чипом Intel и поддержкой внешних GPU

Специалисты компания PGS Lab в настоящее время занимаются разработкой портативной игровой консоли RSG (Portable Gaming System), которая позволит запускать игры для ПК.

Устройство будет доступным в нескольких модификациях. Базовая версия PGS Lite получит 5,5-дюймовый IPS дисплей с HD разрешением 1280×720 точек и процессор Intel Atom Z8750 с GPU Intel HD 405 (16 ядер, 700 МГц). Объём оперативной памяти составит 4 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64 ГБ. Слот MicroSDXC позволит устанавливать карты памяти ёмкостью до 256 ГБ. Дополнительно сообщается о наличии модулей беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.0, комбинированного интерфейса USB-C/microHDMI, стерео динамиков, 5-мегапиксельной веб-камеры и аппаратных органов управления. Ёмкость батареи заявлена на уровне 4080 мАч. Размеры устройства – 145x71x11 мм, а масса – 245 г.

Также будет доступна более производительная конфигурация PGS Hardcore с 6-дюймовым IPS дисплеем с Full HD разрешением 1920х1080 точек. В данном случае применяются процессор Intel Core M3-7Y30 с GPU Intel HD 615 (24 ядра, 900 МГц), 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Для охлаждения процессора служит адаптивная система охлаждения. В обычном режиме работы тепло от процессора отводится при помощи тепловых трубок, а при повышении нагрузки на систему активируется вентилятор. Как отмечает производитель, система охлаждения способна отводить до 15 Вт тепловой энергии, оставаясь при этом беззвучной. Ещё одним отличием этой модели является наличие дополнительного 3,3-дюймового дисплея в блоке органов управления, а также интегрированный вибрационный механизм. Ёмкость батареи увеличена до 6000 мАч, размеры устройства возросли до 172x91x21 мм, а масса – до 320 г.

Топовая конфигурация PGS Hardcore Titanium отличается от предыдущей модификации наличием более производительного процессора Intel Core M3-7Y32 (но с тем же GPU Intel HD 615), увеличенной до 16 ГБ оперативной памятью и увеличенным до 256 ГБ хранилищем.

Портативная игровая консоль PGS поступит на рынок с предустановленной операционной системой Windows 10. Как отмечают разработчики, подключив к устройству беспроводные мышь и клавиатуру, а также монитор, консоль можно трансформировать в полноценный домашний компьютер с чрезвычайно компактными размерами. Дополнительно отмечается, что консоль будет поддерживать возможность подключения внешних графических решений. Благодаря этому пользователи смогут запускать не только казуальные игры, но и более требовательные проекты, если процессор обеспечит достаточный уровень производительности.

Начало продаж портативной игровой консоли PGS запланировано на лето 2018 года. Информация о цене новинки неоднозначна. По одной версии, модели PGS Lite, PGS Hardcore и PGS Hardcore Titanium поступят в продажу по цене $259, $319 и $599, соответственно. Но по другим данным, стоимость не превысит $400.

Источник: PGS Lab