Пишут, что белорусские войска вот-вот зайдут в Украину. Вот сайт с контактами (телефоны и email) белорусских солдат и их жен

Война продолжается не только на территории Украины, но и в информационном и цифровом пространствах, а украинская IT-армия и пользователи соцсетей продолжают давать достойный отпор вражеской пропаганде. И в наших силах сделать так, чтобы в беларуси осталось как можно меньше тех, кто хочет участвовать в циничной войне, которую развязала россия.

На сайте по адресу zarmy.rip, доступа база данных с контактами (телефоны и email) белорусских солдат и их жен, а также соответствующие текстовки, которые призваны донести правдивую информацию и сорвать наступление.

Не секрет, что самопровозглашенный президент и белорусский диктатор лукашенко уже помогают путину — с территории беларуси российская армия регулярно проводит наступательные операции и регулярно наносит авиаудары по украинским городам. Вероятность втягивания беларуси в войну с Украиной обсуждается с 24 февраля, но последние сообщения сделали эту потенциальную угрозу чрезвычайно реальной перспективой. 19 марта из Украины выехали все 11 сотрудников посольства беларуси, а 20 марта Генштаб ВСУ сообщил о высокой угрозе наступления из беларуси на Волынском направлении (в то же время украинские военные успокоили, что готовы к встрече). Сегодня CNN со ссылкой на источники в НАТО сообщил, что в Альянсе и спецслужбах США «вскоре» ожидают полноценного вступления беларуси в полномасштабную войну против Украины на стороне России.

Нагнетанием паники ситуации мы помочь точно не сможем, зато можно попытаться еще сильнее деморализовать и отбить желание воевать у белорусов, которые, судя по сообщениям в соцсетях и СМИ, и без того не горят таким желанием. При этом можно с пользой для страны и для себя провести время в укрытии между воздушными тревогами.