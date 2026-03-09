Украинец запустил DOT.map: онлайн-архив войны на карте с датами и фото

Украинский разработчик запустил сайт DOT.map, который демонстрирует полную хронологию российско-украинской войны, разделенную по датам и событиям на карте.





Проект включает карту Украины и элемент с хронологией событий, которые стартуют с 24 февраля 2022 года, то есть здесь указаны только события времен полномасштабного вторжения.

Когда вы выберете дату, на карте появятся красные точки: каждая соответствует конкретному региону и событию. Например, если установить ползунок на день вторжения в 2022 году, соответствующие примечания появляются на Киевщине, Черниговщине, Харьковщине, в Сумах, Луганске и Херсоне. После нажатия на точку появится краткий обзор событий и фото/видео, рядом с датой и точным временем.





В интерфейсе доступны опции показа сразу всех событий на карте, а также разделение их по типу: например, удар, бои или оккупация, или же успешные операции со стороны ВСУ. Есть и окно с оповещениями об обновлениях.

По состоянию на февраль 2026 года архив охватывал четыре года, содержал около 150 событий на картах и более гигабайта медиа. Разработчик уточняет, что карта может подвисать, поскольку работает «быстрее любого браузера».

В настоящее время для теста доступен только сайт, приложение обещают запустить позже. В марте автор DOT.map сообщал, что программа уже прошла модерацию в Google Play, но нуждается в тестировщиках, чтобы выйти в публичный релиз.

«Идея возникла год назад, когда я понял: найти правду в потоке новостей становится невозможно. Информация теряется, видео исчезают… Это не просто сайт — это независимый инструмент памяти», — рассказывает разработчик. «Прямо сейчас идет работа над первой сборкой APK, чтобы карта стала еще удобнее в вашем смартфоне».

Источник: dev.ua