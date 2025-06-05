План «Мадяра» для Сил Беспилотных Систем ВСУ: «Наращивание уничтожения врага в промышленных объемах»

Новоназначенный командующий беспилотных сил ВСУ майор Роберт «Мадяр» Бровди обнародовал в Facebook 100-дневный план реформирования этих войск.

«Мадяр» употребил в отношении СБС эпитет «червячий ужас». С одной стороны, это может указывать на неудовлетворительное состояние беспилотных войск (реформы командующий называет запоздалыми), а с другой — это степень их важности в войне и смертоносности для врага. План базируется на имплементации коллективного опыта подразделений БПЛА, вот его пункты:

Прозрачные результаты

В топ-10 имеющегося рейтинга результативности подразделений БПЛА войдут «6-7 подразделений СБС «Линии Дронов» Инициатива Сухопутных войск ВСУ по масштабированию опыта эффективных подразделений беспилотных войск..

Единая система

Все боевые подразделения «Линии Дронов» будут действовать в единой системе планирования, управления и координации, с онлайн-отчетностью и автоматической верификацией данных.

12 слоев воздействия СБС

«…на полосе в тактической и оперативной глубине:

Немедленный пошаговый запуск или усиление в подразделениях СБС Линии дронов ВСЕХ 12 слоев воздействия на вверенную полосу (по примеру применения 414 ОБр, в т.ч. РЭР, РЭБ, РЛС, истребители вражеских БПЛА, дистанционное минирование, эшелонированное применение антишахедових средств, группы противопилотных мероприятий и т.д.). Немедленный запуск переподготовки в/с, компетентное обеспечение средствами, технологиями и системами управления».

Изменение принципа обеспечения боеприпасами

Обеспечение боеприпасами по принципу необходимости, а не наличия. «Боеприпасы ждут пилотов, а не наоборот». Для этого запланировано увеличение собственного производства.

Единый состав критических компонентов

План предусматривает создание единого центра снабжения и обеспечения подразделений СБС 50 критическими типами компонентов: транспорт, связь Starlink, мобильные системы РЭБ, аккумуляторы и компоненты кастомизации дронов и тому подобное.

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НРК-логистика

Создание системы логистики на основе наземных роботизированных комплексов.

Пополнение личного состава

Единая для СБС рекрутинговая кампания и система базовой и профессиональной подготовки.

Пилоты летают, все остальные — работают на обеспечение процесса

Ревизия и оптимизация личного состава СБС. Переквалификация и дополнительное обучение неопытных или небоеспособных экипажей, перепрофилирование по видам деятельности, ревизия различных категорий неэффективного личного состава.

Считай-планируй-получай-воюй

Унифицированный анализ возможностей, применения боеприпасов и результатов с точки зрения моделей дронов/боеприпасов для осуществления точного планирования и обеспечения.

Центр инноваций и внедрения разработок

Имеющийся исследовательский центр и его проекты будут масштабироваться с уровня бригады до уровня рода войск СБС.

Стратегическое применение БПЛА

«Мадяр» не стал расписывать этот пункт — «тема чувствительная».

Также командующий перечислил общие принципы функционирования подразделений Сил Беспилотных Систем:

Нулевая толерантность к коррупции или заработку на войне

Нетерпимость и жесткий контроль употребления алкоголя и наркотиков

Неукоснительное выполнение жестких протоколов безопасности

ВС вне политики

Постоянные обучения и тренировки

Возможность прямой связи каждого бойца с командиром бригады

Ежесуточная отчетность всех бойцов по результатам отработок

Роберт Бровди имеет общепризнанный огромный опыт масштабирования. Он — один из немногих командующих времен активной фазы российского вторжения в Украину, который начал с самого низа. Еще до начала вторжения, 7 февраля 2022 года, аграрный бизнесмен записался в Оболонскую ТрО, а с 24 февраля находится в составе ВСУ.

Созданное им подразделение «Птицы Мадяра» в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады за два года выросло до размеров 414-й отдельной бригады беспилотных систем. Сам «Мадяр» «масштабировался» от солдата до майора и командующего рода войск.