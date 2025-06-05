План «Мадяра» для Сил Беспилотных Систем ВСУ: «Наращивание уничтожения врага в промышленных объемах»

Новоназначенный командующий беспилотных сил ВСУ майор Роберт «Мадяр» Бровди обнародовал в Facebook 100-дневный план реформирования этих войск.
«Мадяр» употребил в отношении СБС эпитет «червячий ужас». С одной стороны, это может указывать на неудовлетворительное состояние беспилотных войск (реформы командующий называет запоздалыми), а с другой — это степень их важности в войне и смертоносности для врага. План базируется на имплементации коллективного опыта подразделений БПЛА, вот его пункты:
Прозрачные результаты
В топ-10 имеющегося рейтинга результативности подразделений БПЛА войдут «6-7 подразделений СБС «Линии Дронов»Инициатива Сухопутных войск ВСУ по масштабированию опыта эффективных подразделений беспилотных войск..
Единая система
Все боевые подразделения «Линии Дронов» будут действовать в единой системе планирования, управления и координации, с онлайн-отчетностью и автоматической верификацией данных.
12 слоев воздействия СБС
«…на полосе в тактической и оперативной глубине:
Немедленный пошаговый запуск или усиление в подразделениях СБС Линии дронов ВСЕХ 12 слоев воздействия на вверенную полосу (по примеру применения 414 ОБр, в т.ч. РЭР, РЭБ, РЛС, истребители вражеских БПЛА, дистанционное минирование, эшелонированное применение антишахедових средств, группы противопилотных мероприятий и т.д.). Немедленный запуск переподготовки в/с, компетентное обеспечение средствами, технологиями и системами управления».
Изменение принципа обеспечения боеприпасами
Обеспечение боеприпасами по принципу необходимости, а не наличия. «Боеприпасы ждут пилотов, а не наоборот». Для этого запланировано увеличение собственного производства.
Единый состав критических компонентов
План предусматривает создание единого центра снабжения и обеспечения подразделений СБС 50 критическими типами компонентов: транспорт, связь Starlink, мобильные системы РЭБ, аккумуляторы и компоненты кастомизации дронов и тому подобное.
НРК-логистика
Создание системы логистики на основе наземных роботизированных комплексов.
Пополнение личного состава
Единая для СБС рекрутинговая кампания и система базовой и профессиональной подготовки.
Пилоты летают, все остальные — работают на обеспечение процесса
Ревизия и оптимизация личного состава СБС. Переквалификация и дополнительное обучение неопытных или небоеспособных экипажей, перепрофилирование по видам деятельности, ревизия различных категорий неэффективного личного состава.
Считай-планируй-получай-воюй
Унифицированный анализ возможностей, применения боеприпасов и результатов с точки зрения моделей дронов/боеприпасов для осуществления точного планирования и обеспечения.
Центр инноваций и внедрения разработок
Имеющийся исследовательский центр и его проекты будут масштабироваться с уровня бригады до уровня рода войск СБС.
Стратегическое применение БПЛА
«Мадяр» не стал расписывать этот пункт — «тема чувствительная».
Также командующий перечислил общие принципы функционирования подразделений Сил Беспилотных Систем:
- Нулевая толерантность к коррупции или заработку на войне
- Нетерпимость и жесткий контроль употребления алкоголя и наркотиков
- Неукоснительное выполнение жестких протоколов безопасности
- ВС вне политики
- Постоянные обучения и тренировки
- Возможность прямой связи каждого бойца с командиром бригады
- Ежесуточная отчетность всех бойцов по результатам отработок
Роберт Бровди имеет общепризнанный огромный опыт масштабирования. Он — один из немногих командующих времен активной фазы российского вторжения в Украину, который начал с самого низа. Еще до начала вторжения, 7 февраля 2022 года, аграрный бизнесмен записался в Оболонскую ТрО, а с 24 февраля находится в составе ВСУ.
Созданное им подразделение «Птицы Мадяра» в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады за два года выросло до размеров 414-й отдельной бригады беспилотных систем. Сам «Мадяр» «масштабировался» от солдата до майора и командующего рода войск.
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