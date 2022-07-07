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PlayStation 5 получила обновление прошивки — поддержка режима ALLM и повышенная стабильность

PlayStation 5 получила обновление прошивки — поддержка режима ALLM и повышенная стабильность

7 июля Sony выпустила новое системное обновление для PlayStation 5 (номер версии — 22.01-05.50), размер содержимого которого составляет чуть больше одного гигабайта. Оно уже доступно для установки через беспроводную сеть (с помощью технологии OTA).

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PlayStation 5 получила обновление прошивки — поддержка режима ALLM и повышенная стабильность

Главное и единственное функциональное нововведение этого апдейта — поддержка функции ALLM (Auto Low Latency Mode), которая автоматически определяет оптимальное время задержки наиболее плавного изменения кадров. Чтобы оценить преимущества технологии ALLM, необходим ТВ или монитор с поддержкой этой функциональности. При активации вывода VRR (с переменной частотой обновления) PlayStation 5 получила обновление прошивки — поддержка режима ALLM и повышенная стабильностьPlayStation 5 получила обновление прошивки — поддержка режима ALLM и повышенная стабильностьЭта технология синхронизирует частоту кадров игры с частотой обновления телевизора, что позволяет избежать эффекта screen tear (разрыва кадров) и практически сводит на нет ощущение от просадки кадров. активируется и ALLM. Напомним, VRR и ALLM являются частью новейшего стандарта HDMI 2.1.

PlayStation 5 получила обновление прошивки — поддержка режима ALLM и повышенная стабильность

Также обновление прошивки содержит уже традиционные оптимизации для общего повышения быстродействия системы.

PlayStation 5 получила обновление прошивки — поддержка режима ALLM и повышенная стабильность

В прошлом месяце Sony наконец-то запустила украиноязычную версию интерфейса магазина PS Store, поэтому теперь ждем больше эксклюзивов PlayStation с украинской локализацией.

Украинский PS Store — Sony наконец-то запустила украиноязычную версию магазина


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