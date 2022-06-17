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Украинский PS Store — Sony наконец-то запустила украиноязычную версию магазина

Украинский PS Store — Sony наконец-то запустила украиноязычную версию магазина

В PS Store наконец-то появилась украиноязычная версия интерфейса — несмотря на то, что украинскую локализацию PS4 и PS5 добавили еще в марте, jонлайн-магазин Sony до сих пор не имел украинской версии. И вот сейчас Sony исправила этот недостаток с помощью автоматического обновления на серверной стороне.

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Выбрать украинский язык для интерфейса PS Store можно в настройках как через браузер, так и через саму консоль (скриншоты ниже).

  • В браузере (интерфейс будет по-русски): Настройки учетной записи — Ваша Информация — Язык
  • На консоли: Настройки — Пользователи и аккаунты — Учетная запись — Желаемый язык
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Так, сейчас в украинском PS Store встречаются сложности перевода и мелкие ошибки (некоторые русские баннеры остались, причем почему, на консоли они могут быть английские, а в браузере — на русском), но можно особо не сомневаться, что в ближайшее время все отполируют и устранят пережитки прошлого. Однако уже сейчас можно сказать, что покупать игры на PlayStation стало еще приятнее.

Украиноязычный интерфейс PS Store

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Остается вспомнить, что Sony начала украинизацию PlayStation в конце прошлого года из PlayStation App. В то же время, ранее локализованные версии своих магазинов с оплатой в гривнах запустили Ubisoft и Blizzard (Battle.net). 16 июля состоится следующий этап имплементации «языкового закона» — с этого дня наличие украиноязычного интерфейса станет обязательным для всех без исключения приборов, программ, сервисов и сайтов в Украине (для сайтов — государственный должен стать стандартным языком). Поэтому ждем стремительного увеличения локализованного софта.

За подсказку спасибо @ALysaichuk


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